لماذا تمتلك بعض أجهزة اللابتوب مدخلين USB-C للشحن؟

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الوكيل الإخباري- أصبحت منافذ USB-C معيارًا أساسيًا في أجهزة اللابتوب الحديثة، إذ توفر نقلًا سريعًا للبيانات ودعمًا للشحن، ما دفع بعض الشركات إلى تزويد أجهزتها بمنفذين بدلًا من واحد. اضافة اعلان





ويمنح وجود منفذين مرونة أكبر للمستخدم، إذ يمكن شحن الجهاز من أي جانب، مع استخدام المنفذ الآخر لتوصيل الشاشات أو وحدات التخزين أو الملحقات المختلفة، كما يوفر بديلًا في حال تعرض أحد المنافذ للتلف.



ويؤكد الخبراء أن منافذ USB-C لا تقدم جميعها القدرات نفسها؛ فبعضها يدعم الشحن السريع عبر تقنية Power Delivery (PD)، بينما يقتصر بعضها على نقل البيانات أو الشحن بقدرة محدودة.



ويأتي انتشار هذه المنافذ ضمن توجه عالمي لاعتماد USB-C معيارًا موحدًا للشحن، مع توفير خيارات أكثر للمستخدم وتحسين تجربة استخدام الأجهزة.





