لماذا يجب إطفاء وإعادة تشغيل الهواتف الذكية كل فترة؟

الوكيل الإخباري- توصي الخبيرة يلينا مكسيموفا، رئيسة قسم "أنظمة أمن المعلومات الذكية" في الجامعة التقنية بضرورة إعادة تحميل الهاتف الذكي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.



وتشير الخبيرة الروسية إلى أن هذه عملية بسيطة يتوقف خلالها أولا عمل الجهاز تماما ومن ثم يعود للعمل ثانية.

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وتقول: "من أسباب إعادة تشغيل الهاتف الذكي بانتظام هو تحرير ذاكرة الوصول العشوائي لأن الهواتف الذكية مزودة بحجم كبير لذاكرة الوصول العشوائي، ولكنها تمتلئ مع مرور الوقت بتطبيقات قيد التشغيل وعمليات خلفية لا تغلق دائما بشكل صحيح. وقد يؤدي هذا إلى إبطاء عمل الهاتف وزيادة فترة الاستجابة. أي أن إعادة التشغيل تحرر ذاكرة الوصول العشوائي، ما يسمح للجهاز بالعمل أسرع وأكثر كفاءة".

وتشير الخبيرة إلى أنه قد تظهر أثناء تشغيل الهاتف الذكي، أخطاء صغيرة وأعطال في البرامج، تمر غالبا دون أن يلاحظها أحد. ولكن قد يؤدي تراكمها إلى عدم استقرار تشغيل الجهاز. لذلك تساعد إعادة التحميل على تحديث موارد النظام وإصلاح المشكلات المؤقتة. كما تساعد على تحسين كفاءة الطاقة، لأن العمليات والتطبيقات الخلفية تستهلك المزيد من الطاقة بمرور الوقت، ما يؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع.



وتقول: "ينصح بإعادة تشغيل الهاتف الذكي مرة واحدة على الأقل أسبوعيا لأنه يساعد في الحفاظ على الجهاز في حالة مثالية ويمنع تراكم الأخطاء والخلل المؤقت. ولكن إذا كان الهاتف يستخدم بكثرة للألعاب أو التطبيقات التي تستهلك موارد الجهاز، فيمكن إعادة تشغيله كل 2-3 أيام".



ووفقا لها، لا تعتبر إعادة التشغيل بديلا عن تحديثات البرامج العادية وإزالة التطبيقات غير الضرورية ومسح ذاكرة التخزين المؤقت لأن كل هذه التدابير مجتمعة تساعد في الحفاظ على الأداء الفعال والمستقر للجهاز.