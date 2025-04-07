لماذا يجب إطفاء وإعادة تشغيل الهواتف الذكية كل فترة؟

وتشير الخبيرة الروسية إلى أن هذه عملية بسيطة يتوقف خلالها أولا عمل الجهاز تماما ومن ثم يعود للعمل ثانية.
وتقول: "من أسباب إعادة تشغيل الهاتف الذكي بانتظام هو تحرير ذاكرة الوصول العشوائي لأن الهواتف الذكية مزودة بحجم كبير لذاكرة الوصول العشوائي، ولكنها تمتلئ مع مرور الوقت بتطبيقات قيد التشغيل وعمليات خلفية لا تغلق دائما بشكل صحيح. وقد يؤدي هذا إلى إبطاء عمل الهاتف وزيادة فترة الاستجابة.
وتقول: "ينصح بإعادة تشغيل الهاتف الذكي مرة واحدة على الأقل أسبوعيا لأنه يساعد في الحفاظ على الجهاز في حالة مثالية ويمنع تراكم الأخطاء والخلل المؤقت. ولكن إذا كان الهاتف يستخدم بكثرة للألعاب أو التطبيقات التي تستهلك موارد الجهاز، فيمكن إعادة تشغيله كل 2-3 أيام".
ووفقا لها، لا تعتبر إعادة التشغيل بديلا عن تحديثات البرامج العادية وإزالة التطبيقات غير الضرورية ومسح ذاكرة التخزين المؤقت لأن كل هذه التدابير مجتمعة تساعد في الحفاظ على الأداء الفعال والمستقر للجهاز.
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