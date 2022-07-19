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الثلاثاء، 19-07-2022 03:17 م

لماذا يجب إيقاف تشغيل بلوتوث على جهاز أندرويد عند عدم استخدامه؟

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الوكيل الإخباري - تتميز جميع الأدوات الحديثة تقريبًا، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكبرات الصوت، بقدرات بلوتوث. بلوتوث هو بروتوكول اتصال لاسلكي شائع يستخدم لتوصيل جهازين معًا عبر مسافات قصيرة، مثل سماعات الأذن اللاسلكية، بهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد.

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وتعد هذه التكنولوجيا سريعة ومريحة، والإصدار الحديث منها موثوق تمامًا، ولهذا السبب تستخدمه العديد من الأجهزة للتواصل مع بعضها البعض.


قد يمثل ترك بلوتوث فعالاً على هاتفك الذكي خطرًا أمنيًا، إذ من المحتمل أن يكون جهازك عرضة لجهات قد تقوم بتثبيت برامج ضارة تحوله إلى جهاز مراقبة. المخاوف بشأن العيوب الأمنية في البلوتوث ليست جديدة، لكنها تعود إلى دائرة الضوء في بعض الأحيان.


ترك البلوتوث فعالاً على مدار الساعة ينطوي على مخاطرة أمنية
نظرًا لأن استخدام البلوتوث منتشر في كل مكان، فإن كل الأجهزة التي تصادفها تقريبًا متوافقة معها، بما في ذلك السماعات والأجهزة الطرفية للكمبيوتر والمنتجات المماثلة. بمجرد إقران هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد بإحدى هذه الأدوات، سيعيد الاتصال به تلقائيًا في المرة التالية التي تكون فيها قريبًا.

 

كيف تستطيع حماية نفسك؟
تنصح لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) المستخدمين بإيقاف تشغيل بلوتوث عندما لا تكون هناك حاجة إليها، وخاصة في المناطق العامة مثل المطارات أو مراكز التسوق أو المطاعم أو وسائل النقل العام. بدلاً من ذلك، يمكنك جعل اتصال بلوتوث بجهازك غير قابل للاكتشاف افتراضيًا وتشغيله فقط عندما تكون مستعدًا لإقرانه بجهاز آخر. عندما تكون في هذا الوضع، لن تتمكن من الاتصال إلا الأجهزة الموثوقة التي تم إقرانها مسبقًا.

يجب عليك رفض أي طلبات اتصال بلوتوث تظهر بشكل غير متوقع على أجهزتك، وكذلك تعطيل بلوتوث في ذلك الوقت على افتراض أن شخصًا ما يحاول الاتصال بهاتفك الذكي. وبالمثل، يجب ألا تقبل أبدًا الملفات من أجهزة غير معروفة أو مشبوهة لأنك لا تعرف أبدًا ما قد تحصل عليه. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك التأكد من أن جهاز أندرويد الخاص بك يحتوي على أحدث البرامج المثبتة حتى تحصل على أحدث تصحيحات الأمان.

 

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