لمحبي سناب شات .. اطلاق ميزة جديدة الأولى من نوعها

الوكيل الإخباري-أضافت شركة سناب شات ميزة جديدة على تطبيقها تمكّن المستخدمين من التدرب على كيفية إجراء الإنعاش القلبي في حالات الطوارئ باستخدام تقنية الواقع المعزز.



تم تقديم هذه الميزة قبل اليوم العالمي لإعادة تشغيل القلب، حيث تُظهر الأبحاث أن سبعة من كل 10 حالات سكتة قلبية تحدث أمام المارة، لكن أقل من 20٪ من الأشخاص يعرفون كيفية تقديم الإسعافات الأولية.



توضح تجربة الواقع المعزز الجديدة الخطوات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي لزيادة الوعي بما يجب أن يحدث بالفعل في هذه الحالة. وتنتج عدسة سناب شات الجديدة، بالشراكة مع منظمة الصليب الأحمر، صورة رقمية بالحجم الطبيعي لشخص مصاب أو مريض، وتضعه في نفس الغرفة مع المستخدم.



تهدف الميزة الجديدة إلى ضمان معرفة المستخدمين كيفية الاستجابة في حالات الطوارئ، ومنحهم أمثلة واقعية خطوة بخطوة لتقنيات الإنعاش القلبي الرئوي، بما في ذلك التحقق مما إذا كان الشخص مستجيباً ويتنفس، وطلب المساعدة، وفتح مجرى الهواء، وإجراء ضغط على الصدر. كما توضح كيفية إعادة التحقق من العلامات الحيوية بعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.



وعلى الرغم من أن هذا البرنامج ليس بديلاً عن التدريب الشخصي على الإنعاش القلبي الرئوي، إلا أنه من المأمول أن يؤدي إلى زيادة الثقة لدى الناس والاستعداد للعمل في حالات الطوارئ، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.

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