لمستخدمي أندرويد.. واتساب يضيف ميزة هامة طال انتظارها

ومن بين التحديثات الرئيسية التي حصل عليها إصدار واتساب، أداة مخصصة لإنشاء ملصقات أصلية، وهي متاحة الآن لجميع مستخدمي أندرويد.
في السابق، كان إنشاء ملصقات مخصصة أمراً صعباً للغاية، حيث كان يتطلب غالباً خطوات إضافية واستخدام أدوات خارجية.
ومن التحسينات المهمة الأخرى الشراكة مع Giphy، وهي منصة شهيرة معروفة بمجموعتها الواسعة من صور GIF والملصقات المتحركة.
ويعني هذا التكامل أن المستخدمين يمكنهم الآن الوصول إلى مجموعة أكبر بكثير من صور GIF والملصقات داخل تطبيق واتساب، للعثور على الصور المتحركة وإرسالها للآخرين.
وللوصول إلى هذه الميزة، يحتاج المستخدمون فقط إلى الانتقال إلى علامة التبويب "الملصقات وصور GIF" في نافذة الدردشة والبحث باستخدام الكلمات الرئيسية أو الرموز التعبيرية.
كما أن إضافة مكتبة Giphy تبسط عملية العثور على صورة GIF أو ملصق مثالي لتعزيز المحادثات، ويمكن للمستخدمين تصفح واختيار مجموعة واسعة من الخيارات، مما يضيف المزيد من المرح والإبداع إلى رسائلهم.
وعلاوة على ذلك، تقدم واتساب ميزة Meta AI، وهي ميزة الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة مباشرة من التطبيق.
وهذه الميزة متاحة حالياً للمستخدمين في الولايات المتحدة على كل من أجهزة أندرويد وiOS، وتدعم اللغتين الإنجليزية والإسبانية. وعلى الرغم من أنه من المقرر توسيعها إلى مناطق أخرى، فلا يوجد جدول زمني مؤكد لتوافرها خارج الولايات المتحدة.
لذا من المقرر أن يتم طرح هذه التحديثات تدريجياً من خلال تحديث التطبيق القادم، والهدف هو تقديم المزيد من الخيارات للمستخدمين لتخصيص محادثاتهم والتعبير عن أنفسهم. ومع توفر هذه الميزات، يمكن لمستخدمي واتساب الاستمتاع بتجربة مراسلة مرحة وأكثر ثراءً وإبداعاً.
صدى البلد
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