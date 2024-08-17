لمستخدمي أندرويد.. واتساب يضيف ميزة هامة طال انتظارها

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة واتساب WhatsApp ميزات جديدة مثيرة لتطبيقها على أندرويد، تهدف إلى تحسين كيفية تفاعل المستخدمين مع الملصقات والصور المتحركة GIF.



ومن بين التحديثات الرئيسية التي حصل عليها إصدار واتساب، أداة مخصصة لإنشاء ملصقات أصلية، وهي متاحة الآن لجميع مستخدمي أندرويد.

تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تصميم وإدارة ملصقاتهم الخاصة مباشرة من داخل التطبيق، مما يلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات أو مواقع ويب تابعة لجهات خارجية.



في السابق، كان إنشاء ملصقات مخصصة أمراً صعباً للغاية، حيث كان يتطلب غالباً خطوات إضافية واستخدام أدوات خارجية.

ولكن مع هذا التحديث، يمكن لمستخدمي واتساب على هواتف أندرويد إنشاء الملصقات وتخصيصها بسهولة داخل التطبيق مباشرةً، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وتكاملاً.



ومن التحسينات المهمة الأخرى الشراكة مع Giphy، وهي منصة شهيرة معروفة بمجموعتها الواسعة من صور GIF والملصقات المتحركة.



ويعني هذا التكامل أن المستخدمين يمكنهم الآن الوصول إلى مجموعة أكبر بكثير من صور GIF والملصقات داخل تطبيق واتساب، للعثور على الصور المتحركة وإرسالها للآخرين.



وللوصول إلى هذه الميزة، يحتاج المستخدمون فقط إلى الانتقال إلى علامة التبويب "الملصقات وصور GIF" في نافذة الدردشة والبحث باستخدام الكلمات الرئيسية أو الرموز التعبيرية.



كما أن إضافة مكتبة Giphy تبسط عملية العثور على صورة GIF أو ملصق مثالي لتعزيز المحادثات، ويمكن للمستخدمين تصفح واختيار مجموعة واسعة من الخيارات، مما يضيف المزيد من المرح والإبداع إلى رسائلهم.



وعلاوة على ذلك، تقدم واتساب ميزة Meta AI، وهي ميزة الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات مخصصة مباشرة من التطبيق.



وهذه الميزة متاحة حالياً للمستخدمين في الولايات المتحدة على كل من أجهزة أندرويد وiOS، وتدعم اللغتين الإنجليزية والإسبانية. وعلى الرغم من أنه من المقرر توسيعها إلى مناطق أخرى، فلا يوجد جدول زمني مؤكد لتوافرها خارج الولايات المتحدة.