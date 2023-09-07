لمستخدمي أندرويد.. 4 ميزات مرتقبة على الهواتف

الوكيل الإخباري- بصرف النظر عن تغيير شكل روبوت أندرويد، قدمت غوغل أيضاً مجموعة من الميزات الجديدة للهواتف الذكية.



فيما يلي أهم هذه الميزات، وفقًا لما نشره موقع 'غادجيتس ناو' الإلكتروني:



رقمنة البطاقات: سيكون لدى مستخدمي أندرويد خيار رقمنة البطاقات التي تحتوي على رمز شريطي أو رمز الاستجابة السريعة، مثل بطاقات الصالة الرياضية أو المكتبة. وقالت غوغل في منشور على مدونتها: 'ما عليك سوى تحميل صورة من البطاقة لتخزين نسخة رقمية آمنة منها في محفظة غوغل الخاصة بك'.



مكالمات جماعية على أندرويد أوتو: سيتمكن المستخدمون من بدء المكالمات الجماعية والانضمام إليها عن طريق الصوت وتصفح جداول الاجتماعات من شاشة السيارة. وأوضحت غوغل: 'تتم إدارة المكالمات النشطة من خلال أندرويد أوتو، بحيث يمكنك كتم صوت الميكروفون عند الحاجة وإنهاء المكالمة عند الانتهاء'.



المزيد من الذكاء الاصطناعي في مساعد غوغل: تعمل غوغل على جلب المزيد من الذكاء الاصطناعي إلى مساعد غوغل. تستخدم أداة 'أسيستانس أت أغلانس' الذكاء الاصطناعي لتزويدك بمعلومات مفيدة مثل تنبيهات الطقس عالية الدقة، وتحديثات السفر الديناميكية، وتذكيرات الأحداث القادمة على شاشتك الرئيسية مباشرة عندما تحتاج إليها.



الأسئلة والأجوبة مع الصور: في تطبيق 'لوك أوت'، يتم طرح ميزة 'إميج Q&A'، مما يجعل المحتوى المرئي أكثر سهولة في الوصول إليه باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف تفصيلية. بعد فتح الصورة، يمكنك الكتابة أو استخدام صوتك لطرح أسئلة متابعة لمعرفة المزيد حول ما هو موجود في الصورة. علاوة على ذلك، قالت غوغل إن 11 لغة جديدة ستكون متاحة في تطبيقها، بما في ذلك اليابانية والكورية والصينية، ليصل إجمالي عدد اللغات المدعومة إلى 34. ومن المتوقع طرح جميع الميزات قريبًا على هواتف أندرويد."



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