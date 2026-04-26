الأحد 2026-04-26 11:19 ص

لمُستخدمي "إكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

الأحد، 26-04-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت منصة إكس عزمها إيقاف ميزة “المجتمعات Communities” بشكل نهائي بحلول نهاية أيار المقبل، وفق ما كشفه رئيس المنتجات في المنصة نيكيتا بير، وذلك ضمن توجه جديد لإعادة توجيه أدوات التفاعل داخل التطبيق.

وتُعد ميزة “المجتمعات” من الأدوات التي أُطلقت قبل استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر وإعادة تسميتها إلى “إكس”، حيث كانت تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات عامة والانضمام إليها وفق اهتمامات محددة، مع إمكانية متابعة محتوى منفصل يشبه مجموعات المنصات الاجتماعية الأخرى.


وأوضح بير أن استخدام الميزة كان محدودًا للغاية، إذ لم يتجاوز 0.4% من المستخدمين، في حين ارتبطت بنسبة كبيرة من البلاغات المتعلقة بالرسائل المزعجة والاحتيال والبرمجيات الخبيثة.


وأضاف أن تطوير هذه الخاصية استهلك وقتًا كبيرًا من فريق العمل على حساب تحسينات أخرى في التطبيق، ما ساهم في اتخاذ قرار إيقافها.


وأشار إلى أن بعض المستخدمين استفادوا من “المجتمعات” في تنظيم نقاشات متخصصة، إلا أن جزءًا من المجموعات النشطة تحوّل إلى نشر روابط خارجية أو محتوى مدفوع، وهو ما ابتعد عن الهدف الأساسي للميزة.


وفي المقابل، تعمل المنصة على الترويج لتطبيق المحادثات الجديد XChat كبديل، والذي يدعم المحادثات الجماعية، مع خطط لزيادة عدد الأعضاء مستقبلاً، إلى جانب إتاحة أدوات لتسهيل انتقال المستخدمين من “المجتمعات” قبل الإغلاق النهائي.

 
 


استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

اقتصاد محلي استقرار أسعار الذهب في الأردن .. وغرام 21 عند 95.600 دينار

عربي ودولي تقرير عبري: صواريخ مصرية لضبط الأمن الإقليمي بالخليج

وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته

منوعات وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته في جنوب إفريقيا

سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

عربي ودولي مدير الـ FBI: منفذ إطلاق النار في عشاء المراسلين استخدم سلاح صيد

إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

أخبار محلية إحباط تهريب أعمال شعوذة عبر التجارة الإلكترونية في الأردن

