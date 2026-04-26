لمُستخدمي "إكس".. هذا ما تقرر بشأن ميزة "Communities"

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة إكس عزمها إيقاف ميزة “المجتمعات Communities” بشكل نهائي بحلول نهاية أيار المقبل، وفق ما كشفه رئيس المنتجات في المنصة نيكيتا بير، وذلك ضمن توجه جديد لإعادة توجيه أدوات التفاعل داخل التطبيق.

وتُعد ميزة “المجتمعات” من الأدوات التي أُطلقت قبل استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر وإعادة تسميتها إلى “إكس”، حيث كانت تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعات عامة والانضمام إليها وفق اهتمامات محددة، مع إمكانية متابعة محتوى منفصل يشبه مجموعات المنصات الاجتماعية الأخرى.



وأوضح بير أن استخدام الميزة كان محدودًا للغاية، إذ لم يتجاوز 0.4% من المستخدمين، في حين ارتبطت بنسبة كبيرة من البلاغات المتعلقة بالرسائل المزعجة والاحتيال والبرمجيات الخبيثة.



وأضاف أن تطوير هذه الخاصية استهلك وقتًا كبيرًا من فريق العمل على حساب تحسينات أخرى في التطبيق، ما ساهم في اتخاذ قرار إيقافها.



وأشار إلى أن بعض المستخدمين استفادوا من “المجتمعات” في تنظيم نقاشات متخصصة، إلا أن جزءًا من المجموعات النشطة تحوّل إلى نشر روابط خارجية أو محتوى مدفوع، وهو ما ابتعد عن الهدف الأساسي للميزة.