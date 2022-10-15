لمستخدمي قواعد البيانات .. مايكروسوفت تتخذ خطوة مفاجأة

الوكيل الإخباري-قررت شركة "مايكروسوفت" الأميركية تغيير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" إلى ‏اسم جديد خلال الأشهر المقبلة.‏

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وسيصبح اسم الموقع الإلكتروني "أوفيس.كوم"، وسيحمل تطبيق "أوفيس" للأجهزة المحمولة، وتطبيق "أوفيس" لنظام التشغيل "ويندوز" الاسم الجديد "مايكروسوفت 365"، والذي سيصاحبه مظهر جديد، فضلا عن المزيد من الميزات، وفقا لموقع "ذا فيرج".



ومن المقرر أن تبدأ هذه التغييرات الجديدة في الظهور بدءا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.



بينما سيتم تغيير العلامة التجارية لتطبيق "أوفيس" لأنظمة "ويندوز" و"ماك أو إس" و"آي أو إس" و"أندرويد" في يناير/ كانون الثاني 2023.

هذا ولن تستغني "مايكروسوفت" عن أسماء تطبيقات "أوفيس" بعد تغيير اسمه إلى "مايكروسوفت 365"، مثل "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" وخدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" و"تيمز".

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