لمعرفة من يراقب ملفك الشخصي من غير الاصدقاء .. اليك هذه الطريقة

الوكيل الإخباري- كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج؟، سؤال يبحث الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إجابة له، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة من زار صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ولكن هل يمكنك حقا معرفة من زار بروفايلك على الفيس بوك ؟

اضافة اعلان

قد يظهر اسم أكثر شخص يزور بروفايلك على الفيس بوك ضمن خيارات البحث عن طريق كتابة أول حرفٍ من اسمه في الحقل المخصص لذلك، أو من خلال إحدى التطبيقات يمكن من خلالها معرفة من زار بروفايلك على فيسبوك، من بينها تطبيق يدعى Who Viewed My Profile، حيث تقوم بالدخول على التطبيق وتسجل حساباتك على فيس بوك وسترى من زار ملفك الشخصي.



وفي الوقت نفسه، توجد العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها التعرف على من قام بالدخول على ملفك الشخصي على فيسبوك بكل سهولة سواء كانت تلك الطرق برامج يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول أو من خلال المواقع الموجودة على الإنترنت، إليك كيفية معرفة من زار بروفايلك من الكمبيوتر بدون برامج:



1. اذهب إلى صفحة فيسبوك الرئيسية على متصفح الويب.



2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.



3. انتقل إلى صفحتك الشخصية، من خلال النقر على صورة البروفايل أعلى يمين الصفحة.



4. انقر بالزر الأيمن للماوس على أي مكانٍ فارغ في الصفحة وستظهر لك قائمة خيارات.



5. اضغط على خيار "عرض مصدر الصفحة View Page Source ".



6. سترى نافذة جديدة في المتصفح تتضمن صفحة بها الكثير من الأكواد الخاصة بالبرنامج.



7. اضغط على اختصار Ctrl + F على لوحة المفاتيح.



8. سيظهر لك مربع مخصص للكتابة، اكتب InitialChatFriendsList، وسترى قائمة مكونة من الأرقام هي عبارة عن أرقام ID للملفات الشخصية للأشخاص الذين زاروا ملفك الشخصي.



9. انسخ رقم ID الذي ترغب بمعرفة مالك الحساب الخاص به، وقم بلصقه بعد الرابط (www.facebook.com (ID number على صفحة المتصفح، ثم انقر على زر الادخال للوصول إلى الملف الشخصي لمن زار بروفايلك.





صدى البلد

