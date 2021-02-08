الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

هذه قصة الطفل أحمد الذي سأل عنه الملك

هياجنة : هذه الفئات يمنع تلقيها لقاح ضد كورونا - فيديو

أسعار الذهب الإثنين 8/2/2021

مفاجأة غير متوقعة أثناء البحث عن طفل جرش - فيديو

القبض على مهرب مخدرات خطير - صورة

العجارمة لـ برنامج الوكيل : الاربعاء القادم هو أول يوم لانتظام الدوام في المدارس

فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

الوكيل الاخباري ينشر نص التعهد الذي سيوقعه ولي أمر الطالب للتعلم عن بُعد - وثيقة

وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

وفيات الإثنين 8/2/2021

الإثنين، 08-02-2021 11:28 ص

لمنع الإحراج .. Skype يطلق ميزة خارقة لمكالمات الفيديو

skype-logo-open-graph-100272884-large


الوكيل الإخباري _ طرح تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Skype ميزة جديدة لمستخدميه ، وهي خدمة الخلفية الضبابية أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وذلك لمنع الإحراج لدى المستخدمين عن طريق طمس خلفيتهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو .  

وتعد ميزة الخلفية الضبابية مفيدة للمستخدمين الذين لا يملكون  مكان مناسب لإجراء اجتماع أو الانضمام إلى فصل دراسي عبر الإنترنت، إذا كانوا لا يريدون أن يظهروا الخلفية الخاصة بهم أثناء الاجتماع ، حيث سيكون عليهم تفعيل هذه الميزة مباشرة. 

وبهذه الخطوات يكنك تفعيل ميزة الخلفية الضبابية:

-ابدأ محادثة فيديو مع أي من جهات الاتصال الخاصة بك.

اضافة اعلان

- انقر على رمز الترس أعلى يمين شاشة الاتصال لفتح قائمة إعدادات الصوت والفيديو.


- في القائمة المنبثقة ، انقر فوق زر التبديل "Blur my background" لتشغيل الميزة.


- أغلق القائمة للعودة إلى مكالمتك بخلفية ضبابية

 

المصدر : صدى البلد 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
158

واتساب يقدم ميزة جديدة للمحادثات الجماعية

التقاط

تطبيق Pinterest يحقق إيرادات ضخمة بفضل موسم العطلات

1426495065_1426421962911007000

خدمة Spotlight في سناب شات تتجاوز الـ 100 مليون مستخدم

article-template

لعبة Call of Duty تحقق إيرادات ضخمة

5e58163ffee23d11bd3fd1a8

كيفية حماية إيميلاتك في Gmail من التتبع

WhatsApp-Web

بالخطوات .. كيفية تفعيل الوضع الليلي على واتساب ويب