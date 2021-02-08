لمنع الإحراج .. Skype يطلق ميزة خارقة لمكالمات الفيديو

الوكيل الإخباري _ طرح تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Skype ميزة جديدة لمستخدميه ، وهي خدمة الخلفية الضبابية أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وذلك لمنع الإحراج لدى المستخدمين عن طريق طمس خلفيتهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو .



وتعد ميزة الخلفية الضبابية مفيدة للمستخدمين الذين لا يملكون مكان مناسب لإجراء اجتماع أو الانضمام إلى فصل دراسي عبر الإنترنت، إذا كانوا لا يريدون أن يظهروا الخلفية الخاصة بهم أثناء الاجتماع ، حيث سيكون عليهم تفعيل هذه الميزة مباشرة.



وبهذه الخطوات يكنك تفعيل ميزة الخلفية الضبابية:



-ابدأ محادثة فيديو مع أي من جهات الاتصال الخاصة بك.

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- انقر على رمز الترس أعلى يمين شاشة الاتصال لفتح قائمة إعدادات الصوت والفيديو.



- في القائمة المنبثقة ، انقر فوق زر التبديل "Blur my background" لتشغيل الميزة.



- أغلق القائمة للعودة إلى مكالمتك بخلفية ضبابية

المصدر : صدى البلد







