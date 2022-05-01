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الأحد، 01-05-2022 10:57 ص

لمنع الاحتيال..غوغل توسع لافتات التحذير لملفات Workspace

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الوكيل الاخباري- أجرت شركة ”غوغل“ الأمريكية للتكنولوجيا تعديلات جديدة استهدفت عملاء ”مساحة العمل“ الخاصة بالشركة، والمعروفة باسم ”Google Workspace“.

وقالت الشركة في مدونة للإعلان عن التحديثات الجديدة إنها ستعرض الآن ”لافتات التحذير“ عند فتح ملفات يحتمل أن تكون ضارة في التطبيقات الخاصة بـ“مساحة العمل“، مثل ”Google Docs“ و“Sheets“ و“Slides“ و“ Drawings“، على الويب.

وكانت الشركة تعرض اللافتات في السابق عندما كان المستخدمون يحاولون فتح مثل هذا الملف داخل حساب ”Google Drive“، أو من داخل ملف ”Google Docs“ أو ”Sheets“ أو ”Slides“ أو ”Drawings“.

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ارم

 




 

 


 

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