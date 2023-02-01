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الأربعاء، 01-02-2023 01:52 م

لمنع القرصنة.. أبل تطلق تحديثا جديدا يعزز حماية الحسابات

معلومات_عن_شركة_أبل


الوكيل الإخباري - تتيح شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل، تحديثاً مهماً لوسائل حماية حسابات مستخدمي آبل آي.دي وآي كلاود للحوسبة السحابية، باستخدام مفاتيح أمن لمنع القراصنة ولصوص الهويات والمتطفلين، من الوصول إلى الحسابات.

ويذكر أن مفاتيح الأمن عبارة عن أجهزة صغيرة تتصل بفتحات يو.إس.بي أو لايتنينغ في الأجهزة  أو مع وصلات البيانات اللاسلكية إن.إف.سي، أثناء تسجيل المستهلك للدخول  إلى الجهاز او الحساب الخاص به. 

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ونظراً لآن تسجيل الدخول في هذه الحالة يحتاج إلى وجود مفتاح الأمن، فإنه من المستحيل على القراصنة التسلل إلى الجهاز أو الحساب عن بعد بسبب عدم  وجود المفتاح الخاص بالمستخدم لديهم.


كما أن مفتاح الأمن لن يعمل مع مواقع تسجيل الدخول المزيفة، لذلك يمكنها التصدي لمحاولات القرصنة التي تحاول خداع المستخدم  لكي يكتب كلمة المرور الخاصة به على موقع مزيف، بحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

 

وجاء دعم آبل لتقنية لوج إن تك مع الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو.إس 16.3وماك أو.إس 13.2، حيث كشفت آبل تفاصيل كيفية استخدام مفاتيح الأمن مع الهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آي باد والكمبيوتر الشخصي ماك.


وتفرض الشركة على المستخدم استخدام مفتاحي أمن على الأقل حتى تضمن الحماية لأجهزته وحساباته.

 

لبنان 24

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