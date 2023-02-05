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الأحد، 05-02-2023 11:48 ص

لمن ينسى أعياد الميلاد... هذه الميزة الجديدة من 'آبل' ستنقذكم

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الوكيل الإخباري - من منا لم ينس عيد ميلاد صديق أو أحد أفراد الأسرة، إذ نعيش جميعاً حياة مزدحمة وغالباً ما يكون كل ما يمكننا فعله هو مواكبة جدولنا الخاص بالاجتماعات والمواعيد والعمل.

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وحتى إذا كنت تتذكر عيد ميلاد والد زوجتك بينما تكون في منتصف شيء آخر، فمن المحتمل أن تنسى الأمر مرة أخرى قبل أن تتاح لك الفرصة لمراسلته أو الاتصال به.

 

ويمكن أن يساعدك جهاز "آيفون" الخاص بك في ذلك حيث يمكنه مراسلتهم نيابةً عنك، مما يضمن لك عدم تفويت أي عيد ميلاد آخر، بحسب تقرير لموقع lifehacker. إلا أن "أبل" لا تمتلك ميزة تضمن إرسال الرسائل تلقائياً أو المتعلقة بعيد الميلاد أو غير ذلك، لكن بدلاً من ذلك سننتقل إلى "الأتمتة" (automations) القوية لتطبيق الاختصارات وإن كانت غير مستغلة بشكل كافٍ لإنجاح هذا التطبيق.

وتعتمد "الأتمتة" على التفاصيل التي تقدمها في تطبيق جهات الاتصال (Contacts app)، لذلك ستفتح هذا التطبيق وتضيف أعياد ميلاد إلى أي جهة اتصال تعرف أنك تريد إرسال رسالة عيد ميلاد سنوية إليها.

بعد ذلك، افتح الاختصارات، ثم أضف اختصار Birthday Today إلى التطبيق.
ويمكنك تشغيل الاختصار يدوياً كل يوم (إذا كنت تعتقد أنك ستتذكر ذلك)، وسيقوم تلقائياً بإرسال رسالة عيد ميلاد سعيد إلى الأشخاص المعنيين.
أما لتخصيص رسالة عيد الميلاد، انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من الصورة المصغرة لهذا الاختصار.

وابحث عن كلمة "إرسال"، ثم قم بتحرير الرسالة بالداخل. وانقر على "تم" (Done) عندما تكون جاهزاً.


وإذا كنت لا تعتقد أنك ستتذكر تشغيله كل يوم، فيمكنك أيضاً أتمتة العملية عبر الخطوات التالية.


افتح تطبيق Shortcuts، وانقر فوق Automation في الجزء السفلي، وانقر فوق الرمز + في الزاوية العلوية اليمنى، وحددCreate Personal Automation.


ثم حدد الوقت واليوم الذي تريد إرسال الرسائل فيه. وإذا كنت تريد أن تكون من بين أول من يرسل رسائل نصية لكل شخص، فيمكنك إعداده حتى منتصف الليل.
وإذا كنت تفضل جعل الأمور غير رسمية، فقم بإعداد الوقت لمنتصف الصباح أو نحو ذلك.

 

الديار

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