الأحد 2026-06-07 08:57 م

لم تعد كلمات المرور تكفي.. إجراء أمني يحمي خصوصيتكم من السرقة

لم تعد كلمات المرور تكفي.. إجراء أمني يحمي خصوصيتكم من السرقة
تعبيرية
 
الأحد، 07-06-2026 07:00 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "غوغل" إطلاق آلية أمنية جديدة ومتطورة في متصفح "كروم" تهدف إلى حماية المستخدمين من هجمات سرقة جلسات التصفح، وهي من الأساليب الشائعة التي يستخدمها المخترقون لتجاوز المصادقة الثنائية والوصول إلى الحسابات.اضافة اعلان


وتعتمد التقنية الجديدة على ربط ملفات تعريف الارتباط الخاصة بجلسة التصفح بجهاز المستخدم نفسه بشكل موثق، ما يمنع الاستفادة منها في حال سرقتها عبر البرمجيات الخبيثة.

وبموجب التحديث الجديد، تصبح ملفات الارتباط غير قابلة للاستخدام عند نقلها أو تشغيلها على جهاز آخر، الأمر الذي يعزز مستويات الحماية الرقمية ويحد من محاولات اختراق الحسابات.

وتسعى غوغل من خلال هذه الخطوة إلى إغلاق ثغرة أمنية استغلها قراصنة إلكترونيون للوصول إلى حسابات وبيانات حساسة دون الحاجة إلى معرفة كلمات المرور، ما يوفر تجربة تصفح أكثر أماناً للمستخدمين حول العالم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار الشركات كابيتال بنك يجدد شراكته مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية دعماً للأطفال فاقدي السند الأسري

ب

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العدوان والفايز والسحيم

ل

مناسبات رعد العمري.. مبارك التخرج

ل

أخبار محلية رؤوس أموال شركات الصرافة ترتفع 6% خلال العام الماضي

ل

أخبار محلية %36 نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء في الأردن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل الليلة

5 أطعمة تساعد على ترطيب الجسم وتحمي من الجفاف

طب وصحة 5 أطعمة تساعد على ترطيب الجسم وتحمي من الجفاف

ب

عربي ودولي إيران تتوعد بقصف القواعد الأمريكية والإسرائيلية ​



 
 






الأكثر مشاهدة

 