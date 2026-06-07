لم تعد كلمات المرور تكفي.. إجراء أمني يحمي خصوصيتكم من السرقة

وتعتمد التقنية الجديدة على ربط ملفات تعريف الارتباط الخاصة بجلسة التصفح بجهاز المستخدم نفسه بشكل موثق، ما يمنع الاستفادة منها في حال سرقتها عبر البرمجيات الخبيثة.
وبموجب التحديث الجديد، تصبح ملفات الارتباط غير قابلة للاستخدام عند نقلها أو تشغيلها على جهاز آخر، الأمر الذي يعزز مستويات الحماية الرقمية ويحد من محاولات اختراق الحسابات.
وتسعى غوغل من خلال هذه الخطوة إلى إغلاق ثغرة أمنية استغلها قراصنة إلكترونيون للوصول إلى حسابات وبيانات حساسة دون الحاجة إلى معرفة كلمات المرور، ما يوفر تجربة تصفح أكثر أماناً للمستخدمين حول العالم.
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