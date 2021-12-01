لم يعد للمرح مكان.. سر استقالة مدير تويتر

الوكيل الاخباري - لا تزال استقالة الرئيس التنفيذي جاك دورسي عن إدارة تويتر، التي أعلن عنها قبل يومين تثير جدلاً واسعاً وسط تساؤلات عن السبب الحقيقي وراءها.



ولعل رحيل دورسي عن العصفور الأزرق، جاء دليلاً آخر على أن التغيير قادم لا محالة، حيث أتى في أعقاب تغيير اسم Facebook، والتركيز الجديد على metaverse، ليثبت أن الصناعة تنظر الآن إلى الشبكات الاجتماعية الضخمة التي أنشئت على مدار العقدين الماضيين على أنها تطبيقات قديمة غارقة في مشاكل اجتماعية مزعجة.

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ولطالما فضل مؤسسو التكنولوجيا والمستثمرون والمهندسون الأكثر طموحاً بناء شيء جديد من الصفر بدل إصلاح المنتجات الحالية.



وقد يكون الصراع في غرف الاجتماعات مع المستثمرين الناشطين قد دفع دورسي إلى الخروج تماماً من هذا السباق.



يشار إلى أن السنوات الأخيرة كانت شهدت تراجعاً في الثقة العامة لوسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، حيث يلوم المستخدمون الشركات على إساءة استخدام المعلومات الشخصية وترك خطاب الكراهية يتفشى.



لا مرح إذاً بل نوع جديد من القادة



ويعتبر التنفيذيون أن إدارة مواقع وسائل التواصل الاجتماعي فقدت جاذبيتها بمجرد أن أصبحت وظيفة مليئة بالمعضلات المستعصية المتمثلة بالموازنة بين حرية التعبير والمعلومات المضللة والخصوصية وقابلية التشغيل البيني والانفتاح وسلامة المستخدم والمزيد.



ويتوقع مراقبو الصناعة أن دورسي في مسيرته المهنية بعد Twitter، سيواصل شغفه بالبيتكوين والعملات المشفرة وحركة web3 / blockchain بأكملها.



أما منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة، فهذه لا تذهب إلى أي مكان، إلا أنها قد تحتاج إلى نوع جديد من القادة، وذلك وفقاً لما نقله تقرير لموقع "axios".



أفكار جديدة



فيما يفضل معظم الرؤساء التنفيذيين التقنيين التفكير في أفكار جديدة للمنصة وقيادة فرق من المطورين لبنائها.



يذكر أن هذه الخطوة أتت بعد أسابيع من إعلان مؤسس Facebook ، مارك زوكربيرغ، عن تغيير اسم شركته إلى Meta وإعادة تركيز جهودها المستقبلية حول الواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنشاء بُعد رقمي ثلاثي الأبعاد للعمل واللعب.



المصدر : العربية

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