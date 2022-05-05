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الخميس، 05-05-2022 12:42 م

لهذا السبب.. لا تضع هاتفك الذكي في الجيب

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الوكيل الإخباري - حذر خبير من وضع الهاتف الذكي في الجيب، مشيرا إلى احتمالية اشتعاله متأثرا بدرجات الحرارة العالية.اضافة اعلان


قال دينيس كوفيكوف، مدير المركز الهندسي الإقليمي، التابع لمبادرة التكنولوجيا الوطنية إن الهاتف الذكي المزود ببطارية ليثيوم أيون و بطارية ليثيوم بوليمر، تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تشتعل فيه النيران حتى عندما يكون موضوعا في الجيب.

وتابع كوفيكوف، قائلا: "يمكن أن تشتعل النيران في بعض أنواع البطاريات أو تنتفخ عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، حتى في جيبك. إذا كان جهازك المحمول مدعوما ببطارية ليثيوم أيون أو بطارية ليثيوم بوليمر، وهي أكثر أنواع البطاريات شيوعا، فقد تواجه ظاهرة الإرتفاع الحراري التي يمكن أن تؤدي إلى الاحتراق التلقائي للبطارية".

وأوصى الخبير بمراقبة مستوى سطوع الشاشة بعناية، وضبط الإعدادات الداخلية، قائلا: "قم بإيقاف تشغيل Bluetooth وGPS، و الغاء التحديثات التلقائية للتطبيق. وإيقاف تشغيل وحدة Wi-Fi، وإلا سيبحث الجهاز باستمرار عن شبكة متاحة للاتصال، مما سيسهم أيضا في ارتفاع حرارته". (سبوتنيك)

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