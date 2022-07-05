لهذا السبب يجب أن تكون كلمات مرورك 11 حرفاً على الأقل

الوكيل الإخباري - كشفت خبيرة في الأمن السيبراني عن السبب الذي يجعل من الضروري لمستخدمي الإنترنت جعل كلمات مرورهم على حساباتهم مكونة من 11 حرفاً على الأقل.

اضافة اعلان



وتقول كاتلين إن الهاكرز يطورون باستمرار تكتيكاتهم، مما يجعل فك شفرات كلمات المرور أسهل من أي وقت مضى.



وفي حديثها على تيك توك، قالت كاتلين التي تنشر تحت حساب @cybersecuritygirl أن أهم نصيحة لجميع المستخدمين عبر الإنترنت هي الحصول على كلمة مرور جيدة وطويلة بما يكفي، هذا لأنه يمكن تخمين كلمة المرور المكونة من ستة أحرف وسبعة أحرف في أقل من ثانية واحدة.



ويمكن توقع كلمة المرور المكونة من ثمانية أحرف في ما يزيد قليلاً عن ساعة. وإذا لم يخيفك ذلك، فقد كشفت كاتلين أنه يمكن تخمين كلمة مرور مكونة من تسعة أحرف في غضون ثلاثة أيام فقط. ونتيجة لذلك، توصي الخبيرة أن تكون لديك كلمات مرورة لا تقل عن 11 حرف.



وقالت كاتلين إن كلمة مرورك يجب أن تحتوي على أحرف وأرقام ورموز ويجب أن تستبعد أي كلمات وأسماء معروفة. وأضافت أن مثل هذا المزيج قد يستغرق 41 ساعة تقريبًا من المتسلل لاختراقه، مما يجعل الاختراق شبه مستحيل.



يأتي ذلك بعد أن حذر الخبراء من أن ملايين الأشخاص قد يتعرضون لخطر سرقة بياناتهم الخاصة بسبب كلمات مرور الكمبيوتر الضعيفة. وأفاد استطلاع من موقع Uswitch.com أن أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس هو كتابة كلمات المرور الخاصة بهم يدويًا على الورق. وينصح الموقع بعدم كتابة كلمات المرور الخاصة بهم مطلقًا، سواء كان ذلك على قطعة من الورق أو مخزنة في بريد إلكتروني على جهاز الكمبيوتر.



وهناك خطأ شائع آخر يرتكبه المستخدمون وهو استخدام عبارات أو أنماط شائعة مثل: 123456 أو Password. ومن المحتمل أن تكون هذه الأنواع من الأكواد من بين المجموعات الأولى التي قد يحاول الهاكرز تجربتها عند محاولة الوصول إلى عالمك الرقمي.



وإذا كنت ترغب في الحفاظ على حساباتك آمنة من المتسللين، فهناك خطأ آخر يقول الخبراء إنه يجب عليك تجنبه وهو دمج المعلومات الشخصية. بدلاً من ذلك ، يجب أن تجد طرقًا لتحويل المعلومات أو العبارة التي ستتذكرها إلى رمز أكثر تعقيداً يصعب اختراقه.

24

اظهار أخبار متعلقة

