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الأحد، 25-09-2022 11:51 ص

لهذا السبب يجب على ممارسي ألعاب الفيديو تجنب تحديث ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - تشير التقارير إلى أن تحديث ويندوز 11 الجديد يسبب مشكلات كبيرة للاعبين الذين يملكون اجهزة كمبيوتر مجهزة ببطاقات رسومات Nvidia.

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ووفقاً للعديد من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات الدعم الخاصة بشركة مايكروسوفت، يلاحظ المستخدمون انخفاضاً ملحوظاً في الأداء أثناء ممارسة الألعاب بعد تحديث أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.


ونشر احد المستخدمين على ريدت "لقد قمت للتو بالتحديث إلى ويندوز 11 22 إتش 2، وبدأت أعاني من عدم استقرار للنظام في جميع الألعاب، لدي مواصفات جيدة للجهاز، ولم أواجه من قبل اية مشاكل حتى قمت بالترقية".


وأضاف مستخدم آخر " أعاني من عقبات جادة في الأداء، سواء على سطح المكتب أو في الألعاب على وجه الخصوص، حيث ينخفض من 30 إطاراً في الثانية من نحو 120 إطار في الثانية".


وفي الوقت الحالي، لا يوجد حل فوري لهذه المشكلة. ومع ذلك، فقد أبلغ العديد من المستخدمين أن التراجع عن التحديث أدى إلى حل المشكلة بالنسبة لهم، دون أن تؤكد مايكروسوفت ذلك، بحسب موقع ديجيتال تريندز.

 

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