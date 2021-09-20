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الإثنين، 20-09-2021 02:54 م

لوجيتك تركز على الاجتماعات الشخصية عن بعد

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة لوجيتك عن جهازين جديدين يركزان على الاجتماعات عن بعد، حتى يتمكنوا من مساعدة المستخدمين على الانضمام إلى المؤتمرات عبر الإنترنت وإدارتها من بعض أكثر المنصات شيوعًا المتاحة اليوم.

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وفي حين أن Logitech Tap IP عبارة عن وحدة تحكم في غرفة الاجتماعات قائمة على الشبكة، فقد تم تصميم Logitech Tap Scheduler ليعمل كلوحة جدولة اجتماعات لأي مساحة اجتماع.

ويتميز Logitech Tap IP بشاشة بقياس 10.1 إنشات ونظام جاهز للتكامل مع منصات مثل مايكروسوفت تيمز و Zoom و Ring Central.

ومن خلال الاتصال بهذه المنصات، يمكن للمستخدمين إنشاء اجتماعات أو الانضمام إليها مباشرة من Logitech Tap IP.

 

ويمكن وضع الجهاز على مكتب أو حتى على الحائط بفضل حامل VESA المدمج. ويعمل كابل واحد PoE على توفير اتصال الشبكة بـ Logitech Tap IP. ويمكن أيضًا توصيله عبر الشبكة اللاسلكية. وبفضل مستشعر الحركة المدمج، يتمتع Logitech Tap IP بجاهزية دائمة.


وتبدأ الاجتماعات بلمسة واحدة مع Logitech Tap IP، وهي وحدة تحكم تعمل باللمس لغرف مايكروسوفت تيمز عبر أندرويد و Zoom Rooms وخدمات مؤتمرات الفيديو الشائعة الأخرى جنبًا إلى جنب مع كاميرا لوجيتك للمؤتمرات التي توفر تجربة موثوقة ومتسقة من غرفة إلى أخرى.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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