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الإثنين، 27-09-2021 01:23 م

ليتوانيا اتهمت شاومي بفرض رقابة عبر أجهزتها

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الوكيل الإخباري - قالت شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية إنها تستعين بخبير خارجي لتقييم مزاعم حكومة ليتوانيا بأن هواتفها بها خاصية الرقابة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: بينما نعارض توصيف بعض النتائج، فإننا نشرك خبيرًا خارجيًا مستقلًا لتقييم النقاط التي أثيرت في التقرير.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حثت وزارة الدفاع الليتوانية المستهلكين على التخلص من الهواتف الصينية الأسبوع الماضي، بعد تقرير نشره المركز الوطني للأمن السيبراني في ليتوانيا NCSC يزعم أن هواتف شاومي لديها قدرات رقابة مدمجة.

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وقالت الشركة الصينية في ذلك الوقت إن أجهزتها لا تفرض رقابة على الاتصالات من وإلى مستخدميها.


ولم تحدد الشركة المنظمة الخارجية التي كانت تشارك في التقييم. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز إنها منظمة مقرها أوروبا.


ويشير التقرير إلى استخدام الشركة لبرنامج إدارة الإعلانات الذي لديه قدرة محدودة على إدارة محتوى الإعلان المدفوع الذي يتم تسليمه إلى الأجهزة من خلال تطبيقات مثل Mi Video و Mi Browser.

 

وقالت الشركة أيضًا فيما يتعلق بخصوصية البيانات، إنها متوافقة مع معايير إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001 ونظام إدارة معلومات الخصوصية ISO/IEC 27701، وهما إطاران لاتباع اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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