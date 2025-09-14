الأحد 2025-09-14 03:27 م
 

ليعبّر أكثر عن شخصيتكم.. 4 إعدادات يجب تغييرها فورا في "iOS 26‎"

الأحد، 14-09-2025

الوكيل الإخباري-   تستعد أبل لإطلاق نظام iOS 26 في 15 سبتمبر، حاملاً معه نقلة تصميمية كبيرة تعتمد على أسلوب "الزجاج السائل" (Liquid Glass)، الذي يوحّد مظهر النظام عبر أجهزة أبل المختلفة.

🧊 ماذا يجلب التحديث؟
إليك 4 إعدادات يُنصح بتعديلها فور تثبيت النظام:

🔹 1. تخصيص شاشة القفل:
خيارات واسعة لتعديل الخطوط، الألوان، والشفافية. يمكنك الاختيار بين مظهر زجاجي ناعم أو تصميم أكثر صلابة.
🔹 2. أيقونات الشاشة الرئيسية:
تغيير شكل أيقونات التطبيقات أصبح ممكنًا، مع نمط "شفاف" (Clear) يناسب الوضع الداكن أو الفاتح تلقائيًا.
🔹 3. خلفيات محادثات iMessage:
أضف لمسة شخصية على محادثاتك باختيار خلفيات تظهر للطرفين، سواء من الخلفيات الجاهزة أو من صورك الخاصة.
🔹 4. ميزة فحص المكالمات (Call Screening):
ميزة ذكية تطلب من المتصلين المجهولين توضيح سبب الاتصال، ليقرر المستخدم ما إذا كان سيجيب أو لا.

✨ التصميم الجديد يركز على الأناقة، التخصيص، وتقديم تجربة استخدام أكثر تفاعلاً وخصوصية.

 

ارم نيوز

 
 
