ليعبّر أكثر عن شخصيتكم.. 4 إعدادات يجب تغييرها فورا في "iOS 26‎"

الوكيل الإخباري- تستعد أبل لإطلاق نظام iOS 26 في 15 سبتمبر، حاملاً معه نقلة تصميمية كبيرة تعتمد على أسلوب "الزجاج السائل" (Liquid Glass)، الذي يوحّد مظهر النظام عبر أجهزة أبل المختلفة.

🧊 ماذا يجلب التحديث؟

إليك 4 إعدادات يُنصح بتعديلها فور تثبيت النظام:



🔹 1. تخصيص شاشة القفل:

خيارات واسعة لتعديل الخطوط، الألوان، والشفافية. يمكنك الاختيار بين مظهر زجاجي ناعم أو تصميم أكثر صلابة.

🔹 2. أيقونات الشاشة الرئيسية:

تغيير شكل أيقونات التطبيقات أصبح ممكنًا، مع نمط "شفاف" (Clear) يناسب الوضع الداكن أو الفاتح تلقائيًا.

🔹 3. خلفيات محادثات iMessage:

أضف لمسة شخصية على محادثاتك باختيار خلفيات تظهر للطرفين، سواء من الخلفيات الجاهزة أو من صورك الخاصة.

🔹 4. ميزة فحص المكالمات (Call Screening):

ميزة ذكية تطلب من المتصلين المجهولين توضيح سبب الاتصال، ليقرر المستخدم ما إذا كان سيجيب أو لا.



✨ التصميم الجديد يركز على الأناقة، التخصيص، وتقديم تجربة استخدام أكثر تفاعلاً وخصوصية.