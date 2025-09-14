ليعبّر أكثر عن شخصيتكم.. 4 إعدادات يجب تغييرها فورا في "iOS 26‎"

🧊 ماذا يجلب التحديث؟
إليك 4 إعدادات يُنصح بتعديلها فور تثبيت النظام:
🔹 1. تخصيص شاشة القفل:
خيارات واسعة لتعديل الخطوط، الألوان، والشفافية. يمكنك الاختيار بين مظهر زجاجي ناعم أو تصميم أكثر صلابة.
🔹 2. أيقونات الشاشة الرئيسية:
تغيير شكل أيقونات التطبيقات أصبح ممكنًا، مع نمط "شفاف" (Clear) يناسب الوضع الداكن أو الفاتح تلقائيًا.
🔹 3. خلفيات محادثات iMessage:
أضف لمسة شخصية على محادثاتك باختيار خلفيات تظهر للطرفين، سواء من الخلفيات الجاهزة أو من صورك الخاصة.
🔹 4. ميزة فحص المكالمات (Call Screening):
ميزة ذكية تطلب من المتصلين المجهولين توضيح سبب الاتصال، ليقرر المستخدم ما إذا كان سيجيب أو لا.
✨ التصميم الجديد يركز على الأناقة، التخصيص، وتقديم تجربة استخدام أكثر تفاعلاً وخصوصية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
