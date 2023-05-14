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الأحد، 14-05-2023 02:33 م

لينوفو تطلق أقوى أجهزة الكمبيوتر الصغيرة في العالم

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق الحاسوب الصغير ThinkStation P3 Tiny الجديد.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يعتبر واحداً من أقوى أجهزة الكمبيوتر الصغيرة في العالم بفضل تجهيزه بما يصل إلى 24 نواة حوسبة وبطاقة رسوميات مخصصة من نفيديا مع دعم تشغيل 4 شاشات في نفس الوقت، على الرغم من أن حجم الجهاز لا يتعدى واحد لتر.

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وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها ThinkStation P3 Tiny الجديد يأتي في حجم مدمج للغاية بأبعاد 179 X 182.9 X 37 مم، ومع ذلك فإنه يمتاز بأداء فائق بفضل تجهيزه بمجموعة واسعة من معالجات إنتل Raptor Lake، حيث يعمل الموديل الفاخر بمعالج إنتل Core i9-13900 أو Core i9-13900T.

 

وإذا لم يرغب المستخدم في الاعتماد على بطاقة الرسوميات UHD Graphics 770 فيمكنه الاختيار ما بين العديد من بطاقات الرسوميات المتطورة من نفيديا حتى الإصدار T1000 بذاكرة رسوميات GDDR6 سعة 8 جيجابايت، وتشتمل باقة الرسوميات على 4 منافذ mini DisplayPort لتشغيل 4 شاشات في نفس الوقت.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب الصغير ThinkStation P3 Tiny على ذاكرة وصول عشوائي DDR5-4.800 بسعة حتى 64 جيجابايت واثنين من أقراص الحالة الساكنة M.2 SSD، علاوة على إمكانية تركيب وحدة أسطوانات DVD بسمك لا يتعدى 9 ملم، ويزخر جهاز لينوفو الجديد بالعديد من منافذ التوصيل.

 

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