مؤسس تشات جي بي تي يلتقي رواد أعمال في عمّان اليوم

الوكيل الاخباري - يتواجد رائد الأعمال العالمي ، ومؤسس شركة ابحاث الذكاء الاصطناعي OpenAI " اوبن ايه اي " ، صاحبة تطبيق " تشات جي بي تي" سام ألتمان اليوم في عمان ليلتقي في جلسة خاصة رواد الاعمال ومسؤلين من قطاع الاتصالات والتقنية الاردني.

اضافة اعلان



وتنعقد مساء اليوم الاثنين في مجمع الملك الحسين للأعمال جلسة حوارية خاصة مع ألتمان باستضافة من جامعة الحسين التقنيّة، حيث شهد التسجيل لحضورها إقبالا شديدا من قبل الشباب والاردنيين في وقت يشهد فيه تطبيق " التشات جي بي تي" رواجا هائلا منذ بداية العام الحالي 2023، وهو الروبوت الذي تطوره شركة OpenAI الرائد في تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والتي يقودها سام التمان.



وبحسب مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات التقنية الاردني من المتوقع ان يلتقي ألتمان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعد انتهاء الجلسة مساء اليوم.