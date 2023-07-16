مؤسس تويتر يرد طلب إضافة مارك زوكربيرغ على ثريدز

الوكيل الإخباري - انتقد جاك دورسي مؤسس موقع تويتر رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ بعد أن أرسل له الأخير طلب متابعة على منصة ثريدز الجديدة.



ونشر دورسي على تويتر لقطة شاشة يمكن من خلالها رؤية طلب متابعة زوكربيرغ له. وكتب في تعليق على التغريدة "لا يزال الأمر مبكراً".

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ومنذ مشاركته، حصد منشوره أكثر من 1.4 مليون مشاهدة و 18000 إعجاب. وقال أحد المستخدمين "احظره يا جاك". وقال شخص آخر: "هذا مثير للاهتمام".

وأشار شخص ثالث إلى أن مارك حصل على 3 ملايين متابع فقط على منصته الخاصة، بينما يمتلك ماسك 148 مليون متابع على تويتر.

وقبل بضعة أيام، انتقد مؤسس تويتر أيضاً منتج ميتا الجديد بسبب التشابه الذي يشاركه مع منصة المدونات الصغيرة تويتر. وقال جاك "أردنا سيارات طائرة، وبدلاً من ذلك حصلنا على 7 نسخ من تويتر" رداً على منشور أشار إلى أن هناك العديد من شبكات التواصل الاجتماعي التي تشبه تويتر.



وانتقد أحد المستخدمين دورسي قائلاً إنه "صنع اثنين من التطبيقات المستنسخة". وأجاب مؤسس تويتر أن بلوسكاي ونوستر "بروتوكولات يمكن لتويتر البناء عليها". وأضاف أنها "ستزيل بعض القيود والأعباء. وهي غير تنافسية". وقال أيضاً إن بلوسكاي هو بروتوكول يمكن لأي شخص البناء عليه. وأكد أن "ليس استنساخاً لتويتر".

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