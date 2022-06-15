مؤسس تيليجرام يستنكر شركة أبل لتحديد ميزات التطبيق على الويب في iOS

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انتقد Durov مرة أخرى عملاق التكنولوجيا ، الذي يقف وراء منتجات مثل iPhone و iPad. وفقًا لدوروف، من خلال تقييد ميزات تطبيقات الويب عمدًا ، تحد أبل مما يمكن لمطوري الويب القيام به في iOS. هذا له تأثير على إصدار الويب من تيليجرام.



ميزات تيليجرام محدودة على iOS

على الرغم من أن تيليجرام متاح في App Store ، إلا أن خدمة المراسلة تواجه مشكلات في عملية مراجعة أبل في الماضي. هذا بسبب قناة تيليجرام العامة، والتي وفقًا للمصدر، ليس لديها قيود على المحتوى.



تقدم تيليجرام أيضًا إصدارًا كاملاً من الويب لتجاوز بعض هذه القيود. يحتوي إصدار الويب على ميزات مشابهة تقريبًا متوفرة في إصدار الهاتف المحمول، “باستثناء أنه يقتصر أيضًا على نظام التشغيل iOS” ، كما قال المصدر.

تيليجرام متاح أيضًا لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال إصدار الويب من التطبيق.



في أبريل ، نشر مطورو تيليجرام ويب مقالًا بقائمة من 10 مشكلات تتعلق بإصدار iOS من Safari. يتحدث المقال ، وفقًا لدوروف ، عن الميزات التي يفتقر إليها نظام التشغيل iOS مثل إشعارات الدفع ، وبرامج الترميز VP8 و VP9 ، ومعدلات التحديث العالية ، والتحف المرئية.



وقال دوروف إن شركة آبل تعمل على “شل” تطبيقات الويب بهدف “إجبار المستخدمين على تنزيل التطبيقات من متجر التطبيقات” ، وفقًا للمصدر. وأضاف أن ذلك لكي تحصل الشركة على العمولة من المطورين.



صرح دوروف: “نشك في أن شركة آبل قد تقوم عن قصد بتعطيل تطبيقات الويب الخاصة بها لإجبار مستخدميها على تنزيل المزيد من التطبيقات الأصلية حيث تستطيع أبل فرض عمولتها بنسبة 30٪”.

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استنكر مؤسس تيليجرام والرئيس التنفيذي، Pavel Durov، شركة أبل لتقييدها عمدًا ميزات تطبيقات الويب في iOS، الأمر الذي “يؤثر على تطبيقات الويب لتطبيق المراسلة الذي يركز على الخصوصية”، وفقًا لـ Tech Times.

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