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الأحد، 24-01-2021 11:53 ص

مؤشرات بـ جوجل بلاي تتيح لك تحديد تطبيقات تستحق الحذف

جوجل-بلاي


الوكيل الإخباري _ قامت شركة جوجل الأمريكية بتغييرا بسيطا على متجر تطبيقاتها جوجل بلاي ، والذي يسمح لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بمعرفة وقت تشغيل التطبيق.


حيث بدأت عملاقة التقنية الأمريكية في إظهار اتجاه أي تطبيق معين سواء كان ذلك في الإقبال على استخدامه في الوقت الحالي أو انخفاض إقبال المستخدمين عليه، ويساعد ذلك في التأثير على قرار الشراء، أو إذا كنت تعاني من نقص المساحة، أو على التطبيقات التي ربما تريد حذفها.

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كما صنفت جوجل تطبيقاتها بناءا على الأكثر شعبية بين المستخدمين، ولكن لما يجلب هذا التصنيف علامات تبويب للترتيب، حيث من الصعب معرفة ما إذا كانت شعبية التطبيق تزاد أو يتم تصنيفه وفقا لأقبال قديم.


ويأتي الرمز الجديد، الذي يظهر كسهم يرتفع إلى أعلى يمين الشاشة أو ينخفض إلى أسفل اليمين، يمكنك من معرفة ما إذا كان أحد التطبيقات ضمن قائمة أفضل 10 تطبيقات أم لا وذلك بناءً على ما إذا كان يكتسب شعبية أو يفقدها.


المصدر : صدى البلد 

 


 




 

 


 

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