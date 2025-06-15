ماتيل تعقد شراكة مع OpenAI لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى عالم الألعاب

وذكرت ماتيل أن الشراكة تهدف إلى تقديم تجارب ألعاب مبتكرة وآمنة للفئات العمرية المستهدفة، من خلال استخدام أدوات مثل ChatGPT Enterprise لتعزيز الإبداع وتحسين كفاءة العمل.
وقال براد لايتكاب، مدير العمليات في OpenAI، إن التعاون سيوفر إمكانات متقدمة تدعم التحول الرقمي في الشركة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على الألعاب، وسط ضغوط اقتصادية دفعت ماتيل لسحب توقعاتها السنوية ورفع أسعار بعض منتجاتها في الولايات المتحدة.
كما تواصل الشركة توسيع حضورها في قطاع الترفيه من خلال إنتاج محتوى مستوحى من علاماتها الشهيرة.
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