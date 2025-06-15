الأحد 2025-06-15 02:45 م
 

ماتيل تعقد شراكة مع OpenAI لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى عالم الألعاب

غت
تعبيرية
 
الأحد، 15-06-2025 01:11 م

الوكيل الإخباري-  كشفت شركة الألعاب العالمية ماتيل (Mattel)، المصنعة لدمى باربي وهوت ويلز، عن شراكة استراتيجية مع شركة OpenAI المطوّرة لـ"شات جي بي تي"، بهدف تطوير ألعاب ومنتجات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وذكرت ماتيل أن الشراكة تهدف إلى تقديم تجارب ألعاب مبتكرة وآمنة للفئات العمرية المستهدفة، من خلال استخدام أدوات مثل ChatGPT Enterprise لتعزيز الإبداع وتحسين كفاءة العمل.


وقال براد لايتكاب، مدير العمليات في OpenAI، إن التعاون سيوفر إمكانات متقدمة تدعم التحول الرقمي في الشركة.


وتأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على الألعاب، وسط ضغوط اقتصادية دفعت ماتيل لسحب توقعاتها السنوية ورفع أسعار بعض منتجاتها في الولايات المتحدة.


كما تواصل الشركة توسيع حضورها في قطاع الترفيه من خلال إنتاج محتوى مستوحى من علاماتها الشهيرة.

 

لبنان 24

 
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