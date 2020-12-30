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الأربعاء، 30-12-2020 01:19 م

ماذا تفعل إذا توقف واتسآب على هاتفك ببداية العام 2021؟

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الوكيل الاخباري - لو كنت تمتلك نسخة قديمة من هواتف "آيفون" أو "أندرويد" ربما تفقد الاتصال بتطبيق "واتس آب" بداية من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل.

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الأشخاص الذين سيتأثرون بهذا العطل هم الذين لا يمتلكون نسخة iOS 9 في آجهزة أيفون، بحسب موقع "آي ويتنس نيوز".

 

أما الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد"، فسوف يتوقف التطبيق عن العمل على أي هاتف يعمل بنظام ما قبل أندرويد 4.0.3.


ولمعرفة البرنامج الذي تستخدمه، وإذا ما كنت بحاجة إلى تحديثه قبل العام الجديد، على مستخدمي هواتف شركة آبل الدخول على الإعدادات ومنها إلى "عام"، ثم إلى "حول الهاتف".    


أما إذا كنت من مستخدمي أندرويد، فسوف تتمكن من العثور على البرنامج في الإعدادات، وربما يكون ضمن قسم "حول الهاتف".


وفي حال كان هاتفك من النسخ التي سوف يتوقف عليها التطبيق يمكنك أن تلجأ إلى هذا الحل هو فتح المتصفح على هاتفك، والدخول على موقع "واتس آب" ثم إعدادات المتصفح وتختار وضع "الديسك توب"، ثم تنتقل لكلمة تنزيل ولتقوم بعملية تنزيل للتطبيق.


ويمكن لمستخدمي الهواتف التي سوف تتأثر إجراء عملية نسخ احتياطي لمحادثاتهم قبل 1 يناير إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بها.

 

سبوتنيك

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