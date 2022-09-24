ماذا يحدث عندما تحظر شخصا ما على WhatsApp؟

الوكيل الإخباري - يستخدم العديد من الأشخاص WhatsApp على هواتفهم كوسيلة أساسية للاتصال بالآخرين، إنه خيار جيد للرسائل النصية والمحادثات الجماعية إذا لم يكن لدى أصدقائك جميعًا نفس الهاتف أو كانوا يعيشون في الخارج.

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ومع ذلك، في بعض الأحيان يصبح من الضروري حظر شخص ما على WhatsApp سواء كنت تتلقى مكالمات أو رسائل نصية من أرقام غير معروفة، أو كنت تتعرض لمضايقات من قبل جهة اتصال، فإن حظرها طريقة سهلة لوقف الاتصال دون مواجهة غير مريحة.



وبحسب ما نشره موقع businessinsider، فقد يؤدي حظر شخص ما على WhatsApp إلى إيقاف الاتصال المباشر من هذا المستخدم، لكنه لا يزيله من جهات الاتصال الخاصة بك للقيام بذلك، سيتعين عليك إزالة جهة الاتصال الخاصة بهم من هاتفك يدويًا يمكنك أيضًا إلغاء حظر أي شخص قمت بحظره في أي وقت لذلك إذا كنت بحاجة إلى استراحة من شخص ما لفترة قصيرة، فستظل قادرًا على التحدث إليه مرة أخرى عندما تشعر بذلك.



ماذا يحدث عندما تحظر شخصًا ما على WhatsApp؟



عندما تحظر شخصًا ما على WhatsApp، ستتوقف عن تلقي الرسائل والمكالمات منه، حتى إذا استمر في إرسال الرسائل، فلن يظهر أبدًا على هاتفك.



وبالمثل، فإن معلوماتك تحديثات الحالة وتغييرات صورة الملف الشخصي والطوابع الزمنية "آخر ظهور" لن تكون مرئية بعد الآن للشخص الذي حظرته.

وتحدثت سيدتي سابقا عن طريقة تعطيل واتساب WhatsApp دون إيقاف الواي فاي على آيفون وأندرويد والتى تتمثل فيما يلي:



- افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك، ثم انتقل إلى التطبيقات.



- ثم عرض قائمة التطبيقات الكاملة بعدها ابحث عن تطبيق "واتساب Whatsapp".



- عقب تحديد موقع تطبيق واتساب، انقر لإدخال علامة تبويب جديدة، كمثل كتابة الحجم وبيانات التطبيق، وفي الناحية العلوية يوجد زرين اضغط على خيار "Force Stop".



يُتيح لك هذا الإجراء في هواتف الآيفون والأندرويد سواءً إمكانية تعطيل واتساب WhatsApp، ثم بعدها يجب عليك الانتقال إلى وضع الاستعداد حيث تظل باقي تطبيقات هاتفك مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية تمامًا، ويؤدي هذا الأمر إلى منع الرسائل والإشعارات لتتمكن من الاستمرار في استخدام هاتفك وهو متصل بالإنترنت دون تلقي رسائل.



يمكنك أيضًا أن تمنع تطبيق واتساب WhatsApp من الوصول إلى بيانات الإنترنت، عبر الخطوات الآتية:



- افتح تطبيق إعدادات الهاتف.



- ثم بعدها انتقل إلى التطبيقات وحدد تطبيق واتساب من بين التطبيقات.



- بعدها عليك الضغط على خيار "فرض الإيقاف Force Stop".

سيدتي