الثلاثاء 2026-07-07 01:52 م

ماذا يعني رمز الشخص بجانب الساعة في آيفون؟

صثق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   أثار ظهور رمز صغير على شكل شخص بجانب الساعة في هواتف آيفون تساؤلات لدى المستخدمين، لكن هذا الرمز لا يدل على وجود خلل أو اختراق، بل يشير إلى تفعيل وضع التركيز الشخصي (Personal Focus) في نظام iOS.اضافة اعلان


وتتيح ميزة Focus التي أطلقتها شركة Apple مع نظام iOS 15 تقليل الإشعارات والمشتتات وفق حالة المستخدم، مثل العمل أو النوم أو الوقت الشخصي.

ويظهر رمز الشخص عند تشغيل وضع التركيز الشخصي، بينما توجد رموز أخرى لأوضاع مختلفة مثل السرير لوضع النوم والسيارة لوضع القيادة.

ويمكن إيقاف الرمز بسهولة عبر فتح مركز التحكم ثم الضغط على Focus وتعطيل الوضع الشخصي. ويؤكد الخبراء أن ظهور هذا الرمز لا يشكل أي خطر، بل هو مجرد مؤشر يساعد المستخدم على إدارة إشعارات هاتفه.
 
 


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