ماذا يفعل شات جي بي تي ببياناتك وسجل الدردشة؟

الوكيل الإخباري - ارتفعت شعبية شات جي بي تي وروبوتات الدردشة المماثلة مؤخراً نظراً لقدرتها على تحسين سير العمل لدينا والاهتمام بالعمل الشاق، بينما تم أيضاً استخدام نموذج اللغة الكبيرة لـ OpenAI (LLM)، الذي يطلق عليه اسم GPT، كإطار عمل لتطوير تطبيقات مفيدة لا تعد ولا تحصى.



وفي الوقت نفسه، أثارت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية الدهشة لاستخدام المعلومات المتاحة للجمهور ولكن المحمية بحقوق الطبع والنشر والاعتماد على بيانات المستخدمين لتدريب روبوتات المحادثة الخاصة بها.

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وبعد التهديدات الأخيرة بشأن عمليات الحظر في أوروبا، أضاف مُنشئ شات جي بي تي مؤخراً خياراً للمستخدمين لتعطيل تسجيل الدردشة وحذف محفوظات الدردشة الخاصة بهم. ومن الجدير بالتأكيد التحقق من هذه الخيارات إذا كنت تقدر خصوصيتك، ولكن هذه الخطوة تثير أيضاً سؤالًا مهماً: كيف يستخدم شات جي بي تي بياناتك، وما الذي يستخدمه بالضبط من سجل الدردشة الخاص بك؟

كيف تستخدم شات جي بي تي وأنظمة الذكاء الاصطناعي المماثلة محفوظات الدردشة الخاصة بك؟





يُقال إن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل شات جي بي تي تتحسن مع تفاعل المزيد من المستخدمين معها. في إحدى صفحات الدعم الخاصة بها، تقر OpenAI باستخدام بيانات المستخدم مثل المطالبات واستجابات المتابعة والصور والاستجابات الأخرى التي تم إنشاؤها لتصبح "أكثر دقة وأفضل في حل مشاكلك المحددة". وتنطبق قواعد استخدام البيانات هذه على أداة إنشاء الصور الخاصة بـ شات جي بي تي و OpenAI ، DALL-E.



وتقول شركة OpenAI إن هذه البيانات لا تُستخدم للإعلان أو إنشاء ملفات تعريف الظل للإعلانات المستهدفة. وتشير إلى أن شات جي بي تي، على سبيل المثال، يتحسن من خلال المزيد من التدريب على المحادثات التي يجريها الأشخاص معها، إلا إذا اخترت تعطيل التدريب.

من يمكنه الوصول إلى بيانات شات جي بي تي الخاصة بك؟

تعترف شركة الذكاء الاصطناعي بأن البيانات قد يتم مشاركتها خارج OpenAI.

وتقول إن المحتوى تتم مشاركته مع "مجموعة مختارة من مزودي الخدمة الموثوق بهم الذين يساعدوننا في تقديم خدماتنا". وعلى الرغم من أن الشركة لا تحدد الشركاء الذين تتم الإشارة إليهم، فهناك احتمال كبير أن تكون مايكروسوفت واحدة منهم.



وتقر شركة OpenAI بأن "عدداً محدوداً من الموظفين المعتمدين" داخل الشركة يمكنهم أيضاً رؤية بيانات المستخدم وتحليلها، والتي يمكن استخدامها لضبط الاستجابات، أو الإبلاغ عن إساءة الاستخدام أو الانتهاكات الأمنية، أو تقديم الدعم لقضايا محددة، أو الامتثال للمطالب القانونية. البيانات متاحة فقط للموظفين المصرح لهم "على أساس الحاجة إلى المعرفة"، ولكن التفاصيل الإضافية غير متوفرة.

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