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السبت، 14-05-2022 12:34 م

مارك زوكربيرج يظهر ما يمكن أن تفعله نظارة ميتا

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الوكيل الإخباري - قدّم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، نظرة أولية على نظارة رأس الواقع المختلط التالية للشركة، التي تحمل الاسم الرمزي Project Cambria، أثناء العمل.

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ومن المقرر إطلاق نظارة الرأس الراقية في وقت لاحق من هذا العام، وتدعم تجربة الواقع المعزز الجديدة المسماة The World Beyond.


وعلى عكس نظارات الرأس للواقع المعزز مثل HoloLens 2 و Magic Leap 2، التي تحتوي على عدسات شفافة وطبقة صور ثلاثية الأبعاد شبه شفافة، فإن Project Cambria عبارة عن نظارة رأس واقع افتراضي تستخدم كاميرات أكثر تقدمًا لتمرير الفيديو الملون ودمج الواقع الافتراضي في الخلاصة.


ويمكن لنظارة Quest 2 الحالية القيام بذلك إلى حد ما. ولكن باستخدام فيديو أبيض وأسود. وتوفر Project Cambria فيديو ملون عالي الدقة لجعل التجربة أكثر واقعية وفائدة.


ويظهر مارك زوكربيرج ضمن مقطع فيديو وهو يلعب ويلاعب مخلوقًا افتراضيًا متراكبًا على العالم الحقيقي. كما يظهر المقطع أيضًا مستخدمًا أمام محطة عمل افتراضية قبل النظر إلى المفكرة والكتابة عليها.


وأشارت التقارير إلى أن جودة صورة Project Cambria تسمح للمستخدمين بقراءة النص بوضوح، ويبدو أن هذا هو الحال.


بالإضافة إلى ذلك يظهر العرض التوضيحي مدرب تدريب افتراضي يبدو أنه موجود في نفس المساحة مع مرتدي نظارة الرأس.


وتم إنشاء The World Beyond باستخدام منصة ميتا المسماة Presence المصممة لمساعدة المطورين في إنشاء تجارب واقع مختلط.


ويدعم مشروع Project Cambria المرور بالألوان الكاملة. ويمكن أن توفر الكاميرات الموجودة ضمن النظارة على ما يبدو لمن يرتدونها عرضًا عالي الدقة لمحيطهم لأغراض الواقع المختلط أكثر مما يمكن أن تقدمه نظارة الرأس الحالية من شركة Quest.


البوابة العربية للأخبار التقنية 

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