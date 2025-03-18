مارك زوكربيرغ يفجّر مفاجأة: وداعاً للهواتف المحمولة ! وهذا هو البديل

الوكيل الإخباري- أطلق مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا"، تنبؤاً جريئاً حول زوال الهواتف المحمولة، الجهاز الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. وفقاً لتوقعات زوكربيرغ، من الممكن أن تصبح النظارات الذكية هي وسيلة الاتصال الرئيسية بالعالم الرقمي في أقل من عقد، مما يجعل الهواتف الذكية شيئاً من الماضي.

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على الرغم من أن هذا التوقع قد يبدو بعيد المنال، إلا أن شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "ميتا" و"أبل" وغيرها، تبذل جهودًا ضخمة وتستثمر مليارات الدولارات في الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لجعل هذا المستقبل حقيقة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن مستعدون فعلاً للتخلي عن هواتفنا إلى الأبد؟



هل نحن مستعدون للتخلي عن الهواتف؟

الهواتف الذكية تُسيطر على حياتنا اليومية، سواء في التواصل الاجتماعي، أو التسوق، أو تنظيم الجداول اليومية. لكن في الوقت ذاته، أصبحت تمثل عبئاً بسبب الإشعارات المستمرة، إرهاق العينين، والحاجة المستمرة للبقاء متصلين بالإنترنت. هذه المشاكل أدت إلى سآم الكثير من الناس من قضاء ساعات طويلة في التحديق في شاشاتهم.



الابتكار القادم: النظارات الذكية

في ظل هذه التحديات، يعتقد خبراء التكنولوجيا أن الابتكار القادم في عالم التقنية ليس تحديث الهواتف الذكية، بل استبدالها كلياً. يتخيل مارك زوكربيرغ عالماً لا نحتاج فيه إلى إخراج جهاز من جيبنا أبداً. بدلاً من ذلك، ستكون جميع التفاعلات الرقمية - الرسائل النصية، المكالمات، الملاحة، والترفيه - معروضة أمام أعيننا باستخدام النظارات الذكية.



مشروع أوريون من ميتا

تُعد نظارات أوريون من ميتا، التي تم الكشف عنها في فعالية "ميتـا كونيكت 2024"، من أكثر النظارات الذكية تطوراً على الإطلاق. هذه النظارات المبتكرة تتميز بشاشات ثلاثية الأبعاد لعرض الصور الافتراضية في العالم الحقيقي، مما يسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل النصية، إجراء المكالمات، والتصفح دون الحاجة إلى استخدام الهواتف الذكية.



تتمتع نظارات أوريون بقدرة على تتبع حركة العين، الأوامر الصوتية، وإيماءات اليد، مما يسهل التفاعل مع المحتوى الرقمي.



نظارات "راي بان-ميتا"

بالإضافة إلى أوريون، تعاونت ميتا مع شركة راي بان الشهيرة لتطوير نظارات ذكية تدمج تصميم راي بان الأنيق مع تقنيات ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنها ليست متطورة مثل أوريون، إلا أن هذه النظارات تمثل خطوة هامة نحو جعل أجهزة الواقع المعزز قابلة للارتداء بشكل شائع.



تطور المنافسين

لا تقتصر المنافسة على ميتا فقط. أبل قدمت نظارة أبل فيجن برو، التي تركز على تجارب الواقع المختلط، بينما تعمل شركات أخرى مثل غوغل وسامسونغ على تطوير نظارات ذكية خاصة بها تعمل بالذكاء الاصطناعي، وكلها تهدف إلى تحرر المستخدمين من هواتفهم.



هل ستختفي الهواتف الذكية؟

على الرغم من تقدم هذه التقنيات، قد لا تختفي الهواتف الذكية بين عشية وضحاها. على سبيل المثال، استمرت الخطوط الأرضية لعقود بعد ظهور الهواتف المحمولة. وبالمثل، يفضل بعض الأشخاص أجهزة الكمبيوتر المكتبية على الحواسيب المحمولة. لذلك، قد لا تختفي الهواتف الذكية تمامًا، لكن قد يتراجع استخدامها مع انتشار أوسع للتكنولوجيا الجديدة مثل النظارات الذكية.



خاتمة: نحن في مفترق طرق تقني قد يشهد تغييرات جذرية في كيفية تفاعلنا مع العالم الرقمي. لكن، هل نحن مستعدون للانتقال إلى هذه التكنولوجيا الجديدة وتوديع الهواتف الذكية؟ المستقبل وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال.