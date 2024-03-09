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السبت، 09-03-2024 09:56 ص

ماسك: الفيديوهات الطويلة ستكون متاحة قريباً على التلفزيون

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الوكيل الإخباري- قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريباً على أجهزة التلفزيون الذكية، بعد أن ذكرت مجلة "فورتشن" أن منصة التواصل الاجتماعي إكس التي يملكها ماسك تعتزم إطلاق تطبيق تلفزيوني لمستخدمي أمازون وسامسونغ الأسبوع المقبل.

وطرحت المنصة إصداراً مبكراً من مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لبعض المستخدمين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن قال ماسك إنه ينوي تحويله إلى تطبيق فائق (سوبر) يقدم خدمات تتراوح من المراسلة إلى المدفوعات من نظير إلى نظير.

وفي رد مقتضب على موقع إكس على منشور لأحد المستخدمين عن إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة، قال ماسك "قريباً".

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وفي وقت سابق، قالت مجلة "فورتشن" إن التطبيق قد يبدو مشابها للتطبيق التلفزيوني الذي يقدمه موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل. ونقلت عن مصدر لم تحدد هويته قوله إن ماسك كان عازماً على التنافس مع يوتيوب.
ولم ترد منصة إكس بعد على طلب من رويترز للحصول على مزيد من التفاصيل حول التطبيق.

 

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