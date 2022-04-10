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الأحد، 10-04-2022 09:33 ص

ماسك سيضيف ميزات جديدة إلى تويتر.. يفكر في هذا الأمر!

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الوكيل الاخباري- يخطط الملياردير إيلون ماسك، إلى وضع علامات اختيار للمصادقة على دخول المستخدم، فضلا عن إزالة الإعلانات للمستخدمين الذين يدفعون مقابل الميزات الإضافية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، والتي أصبح الأسبوع الماضي أحد أكبر مساهميها.

يأتي ذلك، بعد أن اشتكى المستثمر مايكل بيري من فقدان علامة التحقق من المصادقة على حسابه، ما دفع ماسك والذي أصبح عضو مجلس إدارة تويتر، للرد عليه بأنه سيتم استعادتها، واقترح أيضاً أن تمنح الشركة علامات التحقق والمصادقة لجميع مستخدمي تويتر بلو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ.

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وتقدم خدمة الاشتراك الشهري في تويتر ميزات إضافية مثل بعض المقالات الخالية من الإعلانات والقدرة على سحب تغريدة قبل أن تكون مرئية للآخرين ومتاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.

 

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