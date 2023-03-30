الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الخميس، 30-03-2023 01:08 م

ماسك و1000 خبير: أوقفوا تطوير 'شات جي بي تي 4'

gree


الوكيل الإخباري - دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومجموعة من خبراء الذكاء الصناعي ومديرون تنفيذيون في رسالة مفتوحة إلى التوقف لمدة ستة أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من روبوت الدردشة "شات جي.بي.تي-4" الذي أطلقته شركة أوبن إيه.آي في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه التطبيقات على المجتمع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة أوبن إيه.آي المدعومة من مايكروسوفت النقاب عن الإصدار الرابع من برنامج الذكاء الصناعي "شات جي.بي.تي" الذي حاز على إعجاب المستخدمين عبر إشراكهم في محادثة شبيهة بالمحادثات البشرية ومساعدتهم على تأليف الأغاني وتلخيص الوثائق الطويلة.

التأكد من آثارها الإيجابية والسيطرة على مخاطرها
وقالت الرسالة الصادرة عن معهد فيوتشر أوف لايف "يجب تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية فقط عندما نكون واثقين من أن آثارها ستكون إيجابية وأن مخاطرها ستكون تحت السيطرة".
وقال سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي إن الممولين الرئيسيين لهذه المنظمة غير الربحية هم مؤسسة ماسك ومجموعة فاوندرز بليدج ومقرها لندن ومؤسسة سيليكون فالي كوميونيتي.
وقال ماسك في وقت سابق من الشهر "الذكاء الاصطناعي يوترني بشدة". وماسك من مؤسسي شركة أوبن إيه.آي الرائدة وتستخدم شركته تسلا للسيارات الذكاء الصناعي في أنظمة القيادة الذاتية.
ولم ترد شركة أوبن إيه.آي حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على الرسالة المفتوحة، التي طالبت بوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لحين توصل خبراء مستقلين إلى بروتوكولات مشتركة للسلامة.

تطوير عقول آلية تفوق البشر عدداً وذكاءً
وقالت الرسالة "هل يجب أن نسمح للآلات بإغراق قنواتنا الإعلامية بالدعاية والكذب؟... هل ينبغي أن نطور عقولاً غير بشرية قد تفوقنا عددنا وذكاء في النهاية وتتفوق علينا وتحل محلنا؟"
وأضافت "يجب عدم تفويض مثل هذه القرارات لقادة للتكنولوجيا غير منتخبين".
ووقع أكثر من ألف شخص على الرسالة، من بينهم ماسك.

الممتنعون عن التوقيع
ولم يكن سام ألتمان وساندر بيتشاي وساتيا ناديلا، الرؤساء التنفيذيون لشركات أوبن إيه.آي وألفابت ومايكروسوفت، من بين الموقعين على الرسالة.
وتأتي هذه المخاوف في وقت جذب فيه روبوت الدردشة "شات جي.بي.تي" انتباه المشرعين الأمريكيين الذين تساءلوا عن تأثيره على الأمن القومي والتعليم.
وحذرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) يوم الاثنين من خطر استخدام التطبيق في محاولات الخداع الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة والجرائم الإلكترونية.
وكشفت الحكومة البريطانية النقاب عن مقترحات لوضع إطار تنظيمي "قابل للتكيف" حول الذكاء الاصطناعي.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
164de46626

ميزة جديدة على سبوتيفاي لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة

1616175860-183-10

أخيرا.. سيمكنك تعديل الرسائل على واتساب بعد إرسالها

17242547231662660484

أبل تطلق تحديث 'iOS 16.4'.. تعرف على أهم مزاياه

istock-1287582736

تويتر تحارب روبوتات الذكاء الاصطناعي

2023328132223120EB

ستوديوهات ديزني تتخلص من قسم 'ميتافيرس'

2_918712_large

بطارية الآيفون تنفد بسرعة.. الحل في خطوات بسيطة

أخبار متعلقة
istock-1287582736

تويتر تحارب روبوتات الذكاء الاصطناعي

20491Image1

اختراق غير مسبوق.. تسريب كود المصدر لـ 'تويتر' وبيانات المستخدمين في خطر!

Doc-P-686222-638113675677292207

بايدو الصينية تلغي إطلاق منافس لـ 'شات جي بي تي'

شات جي بي تي»

خصائص جديدة لذكاء أكبر مع 'شات جي.بي.تي'

main_image641e97bf9956b

تويتر تكشف عن مصير الحسابات الموثقة دون رسوم شهرية

3aba7577-1d29-4e9a-be1d-aa0805a2b7d6

إيلون ماسك يحشد لمنافسة 'شات جي بي تي'