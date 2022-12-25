ماسك يأمر بإزالة بعض خاصيات السلامة من تويتر

الوكيل الإخباري - أزالت شركة تويتر ميزة في الأيام القليلة الماضية كانت تروّج للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد الأمان الأخرى للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى معين، وفقاً لما قاله شخصان مطلعان على الأمر قالا إن المالك الجديد إيلون ماسك أمر بذلك.

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ولم يتم الإبلاغ سابقاً عن إزالة هذه الخاصية، المعروفة باسم #ThereIsHelp ، إذ ظهر في الجزء العلوي من عمليات البحث المحددة جهات اتصال لمنظمات الدعم في العديد من البلدان المتعلقة بالصحة العقلية، وفيروس نقص المناعة البشرية، واللقاحات، والكوارث الطبيعية وحرية التعبير.

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