ماسك يرد على خطط لحظر X في أوروبا بسبب طوفان الأقصى

الوكيل الاخباري- انتقد إيلون ماسك موقع "بيزنس إنسايدر" لنشره ما أسماه "تقريرا كاذبا" يتحدث عن خطط لحظر موقع X (تويتر سابقا)، في جميع أنحاء أوروبا، ردا على قوانين الاعتدال في الاتحاد الأوروبي.



ونقلا عن "شخص مطلع على الشركة"، نشر الموقع مقالا يوم الخميس يزعم أن الملياردير يفكر في هذه الخطوة ردا على تحقيق الامتثال للاتحاد الأوروبي الذي أطلقته المفوضية الأوروبية.



ومع ذلك، ردا على التقرير المنشور على موقع X حول مقالة "بيزنس إنسايدر"، علق ماسك بأن هذا الادعاء "كاذب تماما" وانتقده ووصفه بأنه "ليس منشورا حقيقيا".

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وجاء تقرير "بيزنس إنسايدر" بعد أن أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، عن إجراء تحقيق رسمي الأسبوع الماضي في امتثال X لما يسمى بقانون الخدمات الرقمية (DSA)، وطلب معلومات مفصلة حول إجراءات المنصة للتخفيف من المحتوى السام في خدمة المدونات الصغيرة.

وقُدّم قانون DSA في أغسطس، حيث يتطلب من منصات الإنترنت مثل X أن تكون لديها أنظمة شفافة للإشراف وإزالة "المحتوى غير القانوني".