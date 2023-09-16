ماسك يضيف ميزة جديدة على "إكس".. طال انتظارها!

الوكيل الإخباري- أعاد إيلون ماسك، المصنف حالياً كأغنى شخص في العالم، تركيزه من أخطار الذكاء الاصطناعي إلى إضافة ميزة جديدة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "إكس" المعروف سابقاً باسم تويتر.

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فقد أعلن ماسك أن المستخدمين سيتمكنون الآن من الاحتفاظ بسجل المنشورات التي أعجبوا بها بشكل خاص، من خلال النقر البسيط على زر "إخفاء علامة التبويب" الجديد.



وكتب تغريدة قال فيها: "يمكنك الآن إخفاء إعجاباتك. لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية (bookmarks) للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط".



وقدم ماسك ميزة "الإشارات المرجعية"، والتي يعتبرها "إعجاباً صامتاً بحكم الأمر الواقع"، بعد إثارة موضوع هذا الخيار قبل أشهر من شرائه لتويتر العام الماضي.



