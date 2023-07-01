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السبت، 01-07-2023 01:44 م

ماسك يعلن حجب تويتر خلف جدار تسجيل بسبب الأعمال 'غير القانونية'

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الوكيل الإخباري - فاجأ تويتر المستخدمين برسالة تفيد بعدم التمكن من مشاهدة ما ينشر على المنصة بعد الآن، من بينها التغريدات المنشورة علناً.

وإن لم يكن المستخدم مسجلاً دخوله اليوم على تويتر، لن يتم عرض التغريدات، بل سوف تظهر شاشة تطلب تسجيل الدخول، ما يعني أن المنصة باتت محجوبة لمن لا يمتلك حساباً، وهذه خطوة تحدث للمرة الأولى منذ انطلاق المنصة.

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ويرى بعض المتابعين أن هذه الخطوة قد تكون تكتيكاً لإجبار المتطفلين الصامتين على إنشاء حساب، وبالتالي زيادة عدد المستخدمين على المنصة.


إلا أن حجب التغريدات خلف جدار التسجيل قد يكون له عواقب عكسية، فقد تقوم خوارزميات محركات البحث بتصنيف محتوى الموقع أدنى، مما يعني توجيه عدد أقل من الأشخاص إلى الموقع من غوغل.

 

وفجر اليوم السبت، أعلن إيلون ماسك، الذي لم يعد الرئيس التنفيذي لتويتر ولكنه لا يزال مشاركاً بشكل كبير في إدارة المنصة، باتخاذ مثل هذه الإجراءات مؤقتاً لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي من البحث في تويتر واستخدام المعلومات التي تنشر عليه.


وفي حين ليس واضحاً مدة الإجراءات المؤقتة، أوضح ماسك أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية وفورية بسبب مستويات سحب وقراءة مفرطة.

 

وقال "أغلب الشركات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تلك الناشئة إلى أكبرها، كانت تقوم بسحب البيانات عن الموقع بكميات هائلة"، مضيفاً "من المحزن جداً تشغيل أعداد كبيرة من الخوادم بشكل طارئ فقط لتسهيل تقييم مبالغ هائلة لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة".


وكان ماسك أشار في تغريدة سابقة له إلى أن السحب الهائل للبيانات من قبل الجهات الأخرى كان يتسبب بتدهور خدمة المستخدمين العاديين على تويتر.

 

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