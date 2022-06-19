مايكروسوفت أنهت دعم إنترنت إكسبلورار

الوكيل الإخباري - أنهت شركة مايكروسوفت متصفحها للويب إنترنت إكسبلورار، مما أثار شعوراً بالذعر بين العديد من الشركات والوكالات الحكومية في اليابان التي انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لتحديث مواقعها الإلكترونية.

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وتلقى مطور البرامج Computer Engineering & Consulting ومقره طوكيو منذ شهر أبريل طلبات المساعدة من العملاء الذين هم في الغالب وكالات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تصنيع وخدمات لوجستية تدير مواقع ويب متوافقة مع إنترنت إكسبلورار فقط.



وقال مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية، الذي يتوقع أن تستمر الفوضى بين العملاء المماطلين لبضعة أشهر: لقد علموا بالإلغاء التدريجي لفترة طويلة. ولكن أجلوا اتخاذ الإجراءات حتى اللحظة الأخيرة.



وأوقفت مايكروسوفت رسميًا دعم إنترنت إكسبلورار بعد 27 عامًا من الخدمة. وينتقل العديد من المستخدمين إلى جوجل كروم.



وكشفت دراسة استقصائية أجراها مزود موارد تكنولوجيا المعلومات Keyman’s Net في شهر مارس أن عددًا كبيرًا من المؤسسات في اليابان تعتمد على إنترنت إكسبلورار ، حيث قال 49٪ من المشاركين إنهم استخدموا المتصفح للعمل.



وقالوا إن المتصفح كان يستخدم لإدارة حضور الموظفين وتسوية النفقات والأدوات الداخلية الأخرى. وفي بعض الحالات، ليس لديهم خيار سوى استخدام إنترنت إكسبلورار بسبب أنظمة العملاء المستخدمة للتعامل مع الطلبات.



ولم يعرف أو يكتشف أكثر من 20٪ من هؤلاء المستجيبين كيفية الانتقال إلى متصفحات أخرى بعد تقاعد إنترنت إكسبلورار.

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