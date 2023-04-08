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السبت، 08-04-2023 04:03 م

مايكروسوفت إيدج يطلق اختبار مساحات العمل لمشاركة علامات تبويب المتصفح

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الوكيل الإخباري - يطرح متصفح مايكروسوفت إيدج معاينة عامة محدودة لميزة مساحات العمل التي تتيح حفظ مجموعات علامات تبويب المتصفح ومشاركتها باستخدام رابط واحد.

وباستخدام مساحات العمل، يمكن تجميع علامات التبويب حول موضوع معين وحفظها في مجموعات مصنفة بدقة داخل إبدج. وتضيف الميزة مساحات العمل طبقة أخرى من الوظائف من خلال مشاركة علامات التبويب المحفوظة هذه ومع الآخرين، لإضافة أو تغيير علامات التبويب لا حقاً في الوقت الفعلي.

اضافة اعلان

 

وتؤكد مايكروسوفت أنها لن تشارك المعلومات الخاصة عند استخدام مساحة العمل الشخصية مع الآخرين، بما في ذلك كلمات المرور أو التنزيلات أو المجموعات أو الإضافات أو ملفات تعريف الارتباطحسب موقع ذا فيرج.

 

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