'مايكروسوفت بينغ' يقدم مكافآت مالية مقابل البحث في الإنترنت

الوكيل الإخباري - أطلقت مايكروسوفت خدمة جديدة باسم "مايكروسوفت ريواردز"، توفر مكافآت مالية مقابل البحث على محرك بينغ.



فيما يلي طريقة كسب المال باستخدام “مايكروسوفت ريواردز”، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني:



1. ابحث باستخدام بينج

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يتيح لك البرنامج كسب ثلاث نقاط لكل بحث مقابل 50 نقطة يومياً لمستخدمي المستوى 1 و250 نقطة للمستوى 2، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تبحث باستخدام “ايدج”، فستحصل على 5 نقاط إضافية يومياً للمستوى 1 و 20 نقطة يومياً للمستوى 2.





حتى إذا كنت تستخدم كروم أو أي متصفح آخر، فستحصل على نقاط طالما أنك تبحث عبر محرك بحث بينغ. تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك، وإلا فلن يتم احتساب عمليات البحث التي تجريها، وإذا كنت تريد رفع المستوى بشكل أسرع، فاستخدم بينغ على متصفح إيدج.





يتم تقسيم الحد الأقصى لعدد النقاط المخصصة لتصفح بينغ بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، لذلك تحتاج إلى تصفح الويب على النظامين الأساسيين. بالنسبة للجوال، يمكنك كسب المال من تطبيق بينغ أو تطبيق ماكيروسوفت إيدج.





ومن المثير للاهتمام، أن مكافآت الهاتف المحمول ليست متاحة على نطاق واسع مثل مكافآت سطح المكتب. إذا كنت في منطقة لا يتم فيها دعم مكافآت الهاتف المحمول، فلن تحصل على نقاط لعمليات البحث عبر الهاتف المحمول.

على سبيل المثال، يسمح لك المستوى 1 بكسب ما يصل إلى 50 نقطة بحث يومية، منها 30 مخصصة لسطح المكتب و 20 للجوال، ويمكنك فقط الحصول على 30 نقطة لعمليات بحث سطح المكتب إذا كنت في موقع غير مدعوم.

تتيح لك صفحة كسب مايكروسوفت الحصول على المزيد من النقاط عن طريق أداء مهام بسيطة محددة مسبقاً. يمكنك أن تكسب من إجراء الاختبارات والاستطلاعات وإكمال الألغاز والإجابة على أسئلة معينة. تحصل على 5 أو 10 نقاط لكل نشاط، وإكمالها جميعاً يمنحك أكثر من 100 نقطة. يتم تحديث العروض يومياً، مما يعني أنه يمكنك تجميع النقاط في وقت قصير.



3. تسوق في متجر مايكروسوفت

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك، فيمكنك كسب نقاط من التسوق في متجر مايكروسوفت من إكسبوكس أو كمبيوتر ويندوز أو عبر الإنترنت. تحصل على نقطة مقابل كل دولار تنفقه إذا كنت في المستوى الأول، و10 نقاط لكل دولار للمستوى الثاني.





يمكنك أيضاً أن تكسب من مشتريات الأجهزة مثل أجهزة كمبيوتر مايكروسوفت سيرفيس، ولكن الأرباح تقتصر على نقطة واحدة لكل دولار، بغض النظر عن مستواك. تجدر الإشارة إلى أنه يتم خصم نقاطك إذا قمت بإرجاع أو إلغاء عملية شراء.



كم يمكنك أن تربح مع مكافآت مايكروسوفت؟

إذا كان هدفك هو جني أموال كافية لدفع الفواتير، وترك وظيفتك، والقيام برحلات سياحية، فلن تساعدك مكافآت مايكروسوفت على القيام بذلك. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في جني بعض المال المجاني والفوز ببعض المكافآت، فيمكن اللجوء إلى الخطوة التالية:





تحتاج إلى حوالي 5000 نقطة للحصول على بطاقة هدايا بقيمة 5 دولارات. ولكن ما مدى سرعة ربح 5000 نقطة؟ بافتراض أنك في المستوى 2، يمكنك كسب 250 نقطة يومياً من إكمال عمليات البحث وحدها. هذا يصل إلى 7500 نقطة شهرياً و90.000 نقطة سنوياً، هذا يساوي 90 دولاراً من المكافآت في السنة.

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