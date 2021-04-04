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الأحد، 04-04-2021 03:38 م

مايكروسوفت تؤجل إعادة فتح مكاتبها بالكامل بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - اتخذت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية قرارا بشأن إعادة فتح مكاتبها بالكامل.

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وقررت مايكروسوفت، بحسب ما نقلهموقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تأجيل إعادة فتح مكاتبها بالكامل حتى أواخر عام 2021 والجاري.

 

وقالت مايكروسوفت إنها تنضم إلى مجموعة شركات التقنية الكبرى بتأجيل فتح مكاتبها من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول المقبل.


وكانت مايكروسوفت ومعظم شركات التقنية قد قررت غلق مقراتها ومكاتبها، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".


وقال المتحدث باسم الشركة الأمريكية في رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني إنهم سيناقشون قرارات الفتح مع خبراء الصحة قبل اتخاذ القرار بعودة كافة العاملين إلى المكاتب.


وأوضح كذلك نائب رئيس مايكروسوفت، كورت ديلبيني، إن التأخير يعطي "مرونة إضافية" للموظفين، لتنفيذ خططهم لفصل الصيف.


وتدرس كذلك مايكروسوفت العودة التدريجية لنحو 20% من الموظفين بما في ذلك إلى مكاتبها في ريدموند وسياتل.

 

سبوتنيك

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