مايكروسوفت تتبع نهجا حذرا بشأن التوظيف

الوكيل الإخباري - تستعد شركة مايكروسوفت لاتباع نهج أكثر تحفظًا في التوظيف ضمن مجموعات برامج الدردشة والمؤتمرات في ويندوز وتيمز وأوفيس، وهو جزء من نشاطها التجاري الذي يتضمن بعضًا من أكثر منتجاتها شهرة.

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وأشارت الشركة إلى الحاجة لإعادة تنظيم أولويات التوظيف مع اقترابها من سنة مالية جديدة في وقت يتسم بعدم اليقين الاقتصادي العالمي.



وقال راجيش جها، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة منتجات أوفيس، للموظفين في مجموعته أن يكونوا أكثر حذرًا عندما يتعلق الأمر بوظائف جديدة ويجب الموافقة على جميع التعيينات الجديدة من قبل نائب الرئيس التنفيذي وفريقه القيادي.



وتوسعت هذه المجموعات مؤخرًا وتريد الشركة التأكد من أنها تجري التعيينات المناسبة في الأماكن المناسبة. والتباطؤ ليس على مستوى الشركة، إذ تستمر الشركة المصنعة للبرمجيات بشكل عام في التوظيف، مع ملاحظة أن هذا الحذر هو أمر نموذجي في فترات التقلب الاقتصادي.



وتأتي هذه الخطوة قبل شهر من بدء مايكروسوفت سنتها المالية الجديدة، وهو الوقت الذي تعيد فيه الشركة تنظيم نفسها.



وعلى نطاق أوسع، تعيد مايكروسوفت وشركات أخرى عبر صناعة التكنولوجيا التنظيم مع اقتراب النصف الأول من العام الكارثي للسوق من نهايته واستمرار الضغوط التضخمية في التصاعد.



وأعلنت شركات ميتا وإنفيديا وسناب عن خطط في الأسابيع الأخيرة لإبطاء التوظيف، حيث أدت جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار وقلل من التوقعات لبقية العام.

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