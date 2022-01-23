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الأحد، 23-01-2022 11:13 ص

مايكروسوفت تتيح الأوامر والكتابة الصوتية في ويندوز 11

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الوكيل الاخباري- أطلقت "مايكروسوفت" مؤخراً ميزة الوصول الصوتي لـ"ويندوز 11" Windows 11 وذلك مع الإصدار رقم 22518 من هذا النظام. وتتيح هذه الميزة للمستخدم إدارة المهام الأساسية على "ويندوز 11" عبر الأوامر الصوتية.

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ويمكنك استخدام الأوامر الصوتية لفتح أو إغلاق تطبيق وللبحث داخل المتصفح وللعديد من الوظائف المماثلة الأخرى. كما يمكن استخدام الأوامر الصوتية لإملاء نص ما، أو للتحكم في مؤشر "الماوس".

كما يمكن استخدام هذه الميزة لإظهار أو إخفاء لوحة المفاتيح الافتراضية باستخدام أوامر مثل "إظهار لوحة المفاتيح" أو "إخفاء لوحة المفاتيح".

 

وبمجرد فتح لوحة المفاتيح الافتراضية باستخدام الأمر الصوتي، سيرى المستخدم رقماً فوق كل مفتاح، وسيساعده هذا الرقم على الضغط على المفتاح باستخدام الأمر الصوتي.

يذكر أن هذه الميزات متاحة فقط للمستخدمين المسجلين في برنامج Windows Insider بينما لم تكشف الشركة بعد متى ستتوفر الميزات في إصدار عام من نظامها.

 

المصدر: العربية

 




 

 


 

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