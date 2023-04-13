مايكروسوفت تتيح فلاتر سناب شات لمنصة Teams

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إتاحة فلاتر سناب شات لمنصة التواصل الخاصة بالأعمال Teams الشهيرة.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن مستخدمي منصة التواصل Teams يمكنهم إضفاء طابع فكاهي على الاجتماعات ومؤتمرات الفيديو من خلال فلاتر سناب شات الشهيرة مثل آذان القط والدجاج على الرأس والدب حول الرقبة والنظارات الشمسية الضخمة على الأنف.

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ويمكن تفعيل فلاتر سناب شات ضمن الإعدادات تحت بند “Video effects/More Video effects” " تأثيرات الفيديو/المزيد من تأثيرات الفيديو"، ثم التمرير لأسفل في النطاق الأيمن وتحديد Snapchat في فئة الفلتر.

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