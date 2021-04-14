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الأربعاء، 14-04-2021 03:20 م

مايكروسوفت تجعل أنظمة ويندوز في الحواسب أكثر عملية وفائدة للمستخدمين

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إدخال تعديلات على أنظمة "ويندوز-10" المخصصة للحواسب، لجعل هذه الأنظمة أكثر عملية وتسهيل وصول المستخدم للأمور التي تهمه.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة التجريبية لهذه الأنظمة والتي وفرتها الشركة لبعض المطورين تتضمن إعدادات إضافية تمكن المستخدم من تخصيص حاسبه تبعا لاهتماماته، فعلى سبيل المثال سيكون بإمكانه ضبط الجهاز لاستعماله للألعاب الإلكترونية، أو تخصيص الحاسب للتواصل مع العائلة واستعماله من قبل أشخاص محددين فقط، استعمال الجهاز للأعمال المدرسية، أو ضبطه ليكون أكثر ملاءمة للاستخدام لمشاهدة الفيديوهات وتصفح مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

كما أشارت مايكروسوفت إلى أن واجهات الاستخدام في أنظمة "ويندوز-10" ستحصل على تعديلات ستسمح للمستخدم بتخصيص شريط المهام وأيقوناته تبعا لاهتماماته، كما أن مربع البحث في قسم "My interests" سيكون بالإمكان ضبطه ليظهر للمستخدم أهم الاخبار أو المعلومات عن الصفحات والمواقع التي يهتم بها.

وستحصل الأنظمة المذكورة على ميزات إضافية لضبط الشاشة وضبط نوعية عرضها للصور والفيديوهات بشكل يساعد على توفير الطاقة في الحاسب لتكفيه البطارية لمدة أطول من العمل، كما ستظهر ميزات ستحسن دعم الشاشات لتقنيات HDR.

وبالإضافة إلى كل ما سبق ستتحسن إعدادات ضبط الكاميرا في الحواسب لمنح المستخدمين إمكانيات أكبر للتحكم بسطوع وألوان الصور أثناء مكالمات الفيديو.

 

روسيا اليوم

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