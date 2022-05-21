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السبت، 21-05-2022 04:21 م

مايكروسوفت تجلب أندرويد 12.1 إلى ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث يعمل على ترقية إصدار أندرويد الذي يعمل عبر حاسبك ويساعد في جعل التطبيقات تعمل بشكل أفضل.

ومن الواضح أن عملاقة البرمجيات لا تكتفي بما حققته عندما يتعلق الأمر بالنظام الذي يسمح لويندوز 11 بتشغيل تطبيقات أندرويد.

ويجلب هذا التحديث، الإصدار 2204.40000.15.0، العديد من التحسينات، بما في ذلك نظام ويندوز الفرعي لأندرويد الذي يعمل الآن بنظام أندرويد 12.1.

ويتوفر تحديث نظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد حاليًا للاختبار لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر. ويتمثل التحسين الرئيسي في تحديث إصدار أندرويد الذي يدعم قدرة ويندوز على تشغيل تطبيقات الأجهزة المحمولة.

ويبدو أن الإصدار العام الحالي يستخدم أندرويد 11. ولكن الإصدار الذي تختبره مايكروسوفت يعمل بنظام أندرويد 12.1، المعروف أيضًا باسم Android 12L.

ويعني ذلك أنه إذا كان لديك هاتف من أي شركة بخلاف جوجل، فإن حاسبك يعمل بإصدار أحدث من أندرويد من هاتفك.

ويوفر التحديث أيضًا تحسينات على كيفية تكامل تطبيقات أندرويد مع ويندوز. وقد تظهر الرسائل المنبثقة من التطبيقات كإخطارات ويندوز الآن، ويتمكن شريط المهام من إظهار ما إذا كان تطبيق أندرويد يصل إلى الميكروفون أو الموقع الخاص بك.

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