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السبت، 20-11-2021 02:33 م

مايكروسوفت تحتفل بالذكرى 20 لإطلاق إكس بوكس

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الوكيل الإخباري - احتفلت شركة مايكروسوفت على مدار هذا الأسبوع بمرور 20 عامًا على إطلاق إكس بوكس، حيث أضافت 76 لعبة جديدة إلى مكتبة التوافق مع الإصدارات السابقة من المنصة.

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كما أطلقت جهاز Xbox Series X بطابع لعبة Halo Infinite، وذراع تحكم شفافة للذكرى العشرين. ولكن، ووفقًا لعادة الشركة، فإن هناك الكثير من الأمور غير المتوقعة أيضًا ضمن إعلاناتها.


وتتميز الأجهزة الجديدة التي تم إطلاقها هذا الأسبوع بأفضل منصة وذراع تحكم Xbox Series X، لا سيما الجهاز شبه الشفاف.

 

وتتضمن كل هذه الأجهزة الجديدة بعض الأسرار الخفية أيضًا. على سبيل المثال، اكتشف مستخدمو منصة ريديت أن منصة Xbox Series X التي تحمل طابع Halo Infinite تحتوي على رمز Zeta Halo المخفي في المقدمة.


وتحتاج إلى تسليط ضوء أسود أو ضوء فوق البنفسجي على المنصة لرؤية الرمز الصغيرة. ولكن هذا الرمز مناسب لإصدار محدود من المنصة للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق لعبة Halo: Combat Evolved ومنصة Xbox الأصلية في عام 2001.


وإذا كنت قد اشتريت ذراع تحكم المنصة بنمط Halo Infinite للاحتفال بالذكرى العشرين وقمت بتسليط ضوء الأشعة فوق البنفسجية على العبوة التي تأتي ضمنها ذراع التحكم، فإنك ترى ذراع تحكم Duke الكلاسيكية التي جاءت مع منصة Xbox الأصلية في عام 2001.


وفي حال استطعت الحصول على ذراع تحكم Xbox Elite 2 التي تحمل طابع Halo، فقد قامت مايكروسوفت بإضافة رمز خاص.

 

ويتيح لك هذا الرمز إضافة تعويذة سحرية إلى أسلحتك داخل Halo Infinite. وهذا الأمر مثالي للإطلاق المبكر لوضع اللعب الجماعي في Halo Infinite الذي حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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